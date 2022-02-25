Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Милан» — «Удинезе»

25 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! «Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Милан». На успех команды можно поставить с котировкой 1.50 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (24%), а победа «Удинезе» есть в линии за 6.50 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55

· Ф2(-1.5) — за 2.44

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ставку «Удинезе» не проиграет" можно взять за 2.70.

Шансы «Милана» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что «Удинезе» сумеет отличиться больше одного раза матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Милана». На него можно поставить за 6.60.