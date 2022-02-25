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Сегодня, 11:15

«Милан» — «Удинезе»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 25 февраля 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Милан» — «Удинезе»
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Оливье Жиру.
Фото Reuters

25 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! «Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Милан». На успех команды можно поставить с котировкой 1.50 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (24%), а победа «Удинезе» есть в линии за 6.50 (16%).

· Ф1(+1.5) идет за 1.55

· Ф2(-1.5) — за 2.44

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4600 рублей.

Ставку «Удинезе» не проиграет" можно взять за 2.70.

Шансы «Милана» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что «Удинезе» сумеет отличиться больше одного раза матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Удинезе

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Милана». На него можно поставить за 6.60.

  • ТМ 1.5 — 4.00
  • Обе забьют: да — 1.95
  • Точный счет: 3:1 — 12.0
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Удинезе
серия А
0

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«Бетис» — «Зенит»: где смотреть матч Лиги Европы 24 февраля
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Спартак

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