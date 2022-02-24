«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля
24 февраля в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» фаворитами встречи. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.65 — это порядка 59% вероятности. Триумф «Вулверхэмптона» доступен за 6.10 (16%), а ничья — за 3.80 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» можно выиграть 6100 рублей в случае успеха команды Бруно Лаже.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:
- Ф1(0) идет за 1.21, а Ф2(0) — за 4.50;
- Ф1(-1) идет за 2.30, а Ф2(+1) — за 1.66;
- Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.38.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.27, а ТМ 2.5 — за 1.68.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Противоположный исход доступен с коэффициентом 1.68.
Шансы «Арсенала» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.00.
Уверены, что «Вулверхэмптон» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 4.40.
Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 6.00.
Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7