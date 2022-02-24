24 февраля в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» фаворитами встречи. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.65 — это порядка 59% вероятности. Триумф «Вулверхэмптона» доступен за 6.10 (16%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» можно выиграть 6100 рублей в случае успеха команды Бруно Лаже.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 1.21 , а Ф2(0) — за 4.50 ;

Ф1(-1) идет за 2.30 , а Ф2(+1) — за 1.66 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.00 , а Ф2(+1.5) — за 1.38 .

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.27, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Противоположный исход доступен с коэффициентом 1.68.

Шансы «Арсенала» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Вулверхэмптон» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 4.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.30.