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Сегодня, 11:15

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Арсенала».
Фото Getty Images

24 февраля в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Встреча между ними состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
24 февр, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вулверхэмптон

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «канониров» фаворитами встречи. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.65 — это порядка 59% вероятности. Триумф «Вулверхэмптона» доступен за 6.10 (16%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Вулверхэмптона» можно выиграть 6100 рублей в случае успеха команды Бруно Лаже.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.21, а Ф2(0) — за 4.50;
  • Ф1(-1) идет за 2.30, а Ф2(+1) — за 1.66;
  • Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.27, а ТМ 2.5 — за 1.68.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Противоположный исход доступен с коэффициентом 1.68.

Микель Артета. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: Артета снова запоет про доминацию?

Шансы «Арсенала» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Вулверхэмптон» сумеет отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 4.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 6.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.30.

Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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Зенит

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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Спартак

 16 1 7
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