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«Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Байер» — «Кельн» 5 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Хаби Алонсо, главный тренер «Байера».
Фото Global Look Press

5 мая в матче 31-го тура бундеслиги сойдутся «Байер» и «Кельн». Игра пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене» и начнется по свистку арбитра Феликса Цвайера в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Кельн

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «козлов» доступен с котировкой 5.17 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.18 (22%).

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Правда, «Кельн» — не самый удобный соперник для клуба из Леверкузена. «Фармацевты» обыграли «козлов» лишь однажды в трех последних встречах в бундеслиге — в первом круге текущего сезона (2:1). Взять непоражение гостей можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния все же отражают превосходство хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.75;

• победа «Байера» 1:0 — за 8.00;

• за 8.25 — успехи хозяев 2:0 и 2:1.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Этот рынок заходил в семи из 10 последних столкновений команд в чемпионате Германии.

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Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Байер» — «Кельн

«Фармацевты» в 2023-м показывают отличные результаты: с начала года уступили только четыре раза, а сейчас вышли на 14-матчевую беспроигрышную серию (10 побед). Парни Хаби Алонсо немало забивают: на отрезке без поражений наколотили 30 мячей.

«Кельн» выступает далеко не так стабильно: за те же 14 последних игр во всех соревнованиях добыл всего три виктории. Важное значение имеет и место проведения встречи. На домашнем стадионе «Байер» искрит в атаке — в пяти из последних шести поединков во всех турнирах побеждал с разницей минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.11.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
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