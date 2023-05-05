«Байер» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 5 мая 2023 года
5 мая в матче 31-го тура бундеслиги сойдутся «Байер» и «Кельн». Игра пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене» и начнется по свистку арбитра Феликса Цвайера в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «козлов» доступен с котировкой 5.17 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.18 (22%).
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Правда, «Кельн» — не самый удобный соперник для клуба из Леверкузена. «Фармацевты» обыграли «козлов» лишь однажды в трех последних встречах в бундеслиге — в первом круге текущего сезона (2:1). Взять непоражение гостей можно за 2.30.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния все же отражают превосходство хозяев:
• ничья 1:1 идет за 7.75;
• победа «Байера» 1:0 — за 8.00;
• за 8.25 — успехи хозяев 2:0 и 2:1.
Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20. Этот рынок заходил в семи из 10 последних столкновений команд в чемпионате Германии.
Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Байер» — «Кельн
«Фармацевты» в 2023-м показывают отличные результаты: с начала года уступили только четыре раза, а сейчас вышли на 14-матчевую беспроигрышную серию (10 побед). Парни Хаби Алонсо немало забивают: на отрезке без поражений наколотили 30 мячей.
«Кельн» выступает далеко не так стабильно: за те же 14 последних игр во всех соревнованиях добыл всего три виктории. Важное значение имеет и место проведения встречи. На домашнем стадионе «Байер» искрит в атаке — в пяти из последних шести поединков во всех турнирах побеждал с разницей минимум в два гола.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5