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14 марта, 14:15

«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч Кубка России 14 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург» 14 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Руслан Литвинов («Спартак»).
Фото Global Look Press

14 марта «Спартак» и «Оренбург» определят полуфиналиста Кубка России на этапе Пути РПЛ. В первом четвертьфинале победили сине-белые (1:0). Ответка пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 17.30 мск.

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14 мар, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Оренбург

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на победу: на коллектив Гильермо Абаскаля предложили котировку 1.64, что составляет примерно 57% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (23%). Триумф гостей можно взять за 5.00 (20%).

В первой встрече «Оренбург» выиграл с минимальным счетом (1:0). Считаете, что на «Лукойл Арене» сине-белые тоже не уступят? Хватайте опцию Х2 за 2.31.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.02.

Соперники обменялись меткими выстрелами в половине из четырех последних встреч. «Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.94.

Максим Глушенков (&laquo;Локомотив&raquo;). Тикнизян и Глушенков ведут «Локо» за первой победой в году. Против них — сенсация Кубка России

В двух предыдущих домашних поединках с оренбуржцами красно-белые отличились не меньше трех раз (3:2 и 4:1). Индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 гола идет за 3.10.

Четыре наиболее вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на успех москвичей или ничью:

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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