17 декабря «Бавария» примет «Вольфсбург» в 17-м туре немецкой бундеслиги. Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 22.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, начало эфира — в 22.25.

17.12.2021 | Бавария — Вольфсбург

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Баварии» можно за 1.21 — это порядка 78% вероятности. Успех «Вольфсбурга» доступен за 10.5 (9%), а ничья — за 7.60 (13%).

При ставке 1000 рублей на победу «Вольфсбурга» потенциальная выплата составит 10 500 рублей, а прибыль — 9500 рублей.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов форы — например:

— Ф1(-1.5) идет за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.42;

— Ф1(-2) идет за 1.84, а Ф2(+2) — за 1.97;

— Ф1(-2.5) идет за 2.26, а Ф2(+2.5) — за 1.59;

— Ф1(-3) идет за 3.20, а Ф2(+3) — за 1.33.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 1.72, а ТМ 3.5 — за 2.05.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 4:0 — коэффициент 7.10;

— 4:1 — 7.80;

— 3:0 — 8.40.