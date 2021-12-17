18 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене» на Кубке Первого канала сыграют сборные России и Чехии. Встреча начнется в 15.30 и будет показана в эфире Первого канала.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Россия — фаворит встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.73 — это 51% вероятности. Ничья идет за 4.60 (21%), а победа чехов есть в линии за 3.90 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу Чехии потенциальная выплата составит 3900 рублей.

На Ф1 (-2.5) можно сделать ставку с коэффициентом 2.33. Ф2 (+2.5) можно взять за 1.31.

Сделать ставку на первый гол России можно за 1.57. Аналогичное предложение на чешскую команду есть в линии за 2.32.

Шансы России забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.28. Та же ставка на Чехию есть с коэффициентом 4.60.

— Ф1 (-4.5) — 8.90;

— ТБ 8.5 — 7.50;

— обе забьют: нет — 5.80.

18.12.2021 | Россия — Чехия