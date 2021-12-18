18 декабря 2021 года Россия сыграет против Чехии на Кубке Первого канала. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 15.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу России в основное время можно за 1.84 — это примерно 52% вероятности. Успех Чехии доступен за 3.60 (26%), а ничья — за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной России потенциальная выплата составит 1840 рублей.

Ф1(0) идет за 1.44, а Ф2(0) — за 2.80.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов на матч — например:

· тотал больше 3.5 идет за 1.29, а ТМ 3.5 — за 3.40;

· тотал больше 4.5 идет за 1.67, а ТМ 4.5 — за 2.20;

· тотал больше 5.5 идет за 2.28, а ТМ 5.5 — за 1.59;

· тотал больше 6.5 идет за 3.40, а ТМ 6.5 — за 1.29.

Сделать ставку на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.47. Аналогичный исход в пользу сборной Чехии доступен за 2.65.

Шансы России забросить три шайбы или больше оцениваются коэффициентом 1.67.

Уверены, что Чехия сможет отличиться более одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 1.52.

В трех из четырех последних очных встреч между сборными России и Чехии соперники забросили друг другу по две или более шайбы. В БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше (1.5)» с коэффициентом 1.90.