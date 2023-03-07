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«Бенфика» — «Брюгге»: где смотреть матч ЛЧ 7 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Алехандро Гримальдо.
Фото Global Look Press

7 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Брюгге». Встреча португальского и бельгийского клубов состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция запустится с 22.45 мск. Главным арбитром назначен Халил Мелер из Турции. Первая игра завершилась 2:0 в пользу красных.

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Брюгге

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Бенфику» фаворитом встречи. На победу «орлов» в основное время можно поставить за скромные 1.37, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.61 (18%), успех «Брюгге» — за 8.50 (9%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выплату в 5610 рублей, а чистая прибыль составит 4610 рублей.

«Брюгге» в последнее время очень плох — из 13 матчей после перерыва на ЧМ выиграл только два и семь свел вничью. Если верите, что гости не уступят в Лиссабоне, возьмите Х2 за 3.37.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы или увеличить коэффициент на хозяев: Ф1(-1.5) идет за 1.98, Ф2(+1.5) — за 1.89.

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Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.41. В трех из четырех предыдущих домашних матчей «Бенфики» прошел «верх».

Наиболее вероятный точный счет выглядит следующим образом — 2:0 в пользу «Бенфики» за 6.82.

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ФК Бенфика
ФК Брюгге
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