19 апреля пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити». В первом раунде противостояния англичане разгромили мюнхенцев (3:0) и оформили отличный задел для прохода в полуфинал. Игра пройдет на «Альянц Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начиная с 21:45 мск.

Аналитики считают «горожан» небольшими фаворитами: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Выигрыш хозяев доступен за чуть большие 2.78 (34%). Ничья предложена с котировкой 3.77 (25%).

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«Ман Сити» в первой встрече без больших проблем разнес мюнхенцев (3:0) — это уже второй подряд и третий за последние четыре матча триумф «горожан» в Лиге чемпионов против «Баварии». Поставить на то, что 19 апреля немцы хотя бы не уступят парням Пепа Гвардиолы, можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 7.04;

• успех «Ман Сити» 2:1 — за 9.50;

• победа «Баварии» с таким же счетом — за 9.75.

Аналитики практически не верят, что команда Тухеля перевернет противостояние и пробьется в следующий раунд плей-офф. На это предложен коэффициент 1.03, выход «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов доступен за 11.75.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити»

Хозяевам уже нечего терять, поэтому можно ждать открытой игры с самого начала. Тем более что друг с другом команды традиционно выступают результативно: за семь матчей в Лиге чемпионов в четырех случаях настреляли на двоих минимум три гола. Также шесть последних игр «Ман Сити» во всех турнирах завершились минимум с тремя забитыми мячами от обоих коллективов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.82 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).