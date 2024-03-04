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4 марта, 20:55

Костомаров стал амбассадором благотворительной программы «ДоброFON»

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Роман Костомаров.

О начале сотрудничества с олимпийским чемпионом по фигурному катанию было объявлено на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в эти дни в Сочи. Костомаров присоединится к текущим мероприятиям благотворительной программы «ДоброFON», а также будет реализовывать новые проекты и инициативы, направленные на развитие и популяризацию спорта в России.

В апреле 2024 года Костомаров планирует вернуться в Сочи и принять участие в VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея, в котором участвуют дети старше 7 лет. В этом году Игры пройдут в пяти дисциплинах: помимо специального хоккея, хоккея для незрячих и следж-хоккея для детей с нарушением ОДА, в программу фестиваля впервые добавят роликовый следж-хоккей и следж-хоккей в формате 3x3. Кроме того, Роман планирует принять участие в благотворительном футбольном матче и сыграть за команду «ДоброFON» с командой фонда Константина Хабенского, а также выйти на старт Московского марафона.

«Я очень рад, что стал частью большой команды — амбассадором программы «ДоброFON». Мы вместе будем делать добро, помогать спортсменам, проводить различные мероприятия, которые способствуют развитию спорта в нашей стране. Совместных планов много, — поделился Костомаров. — Мы, спортсмены, с детства тренировались просто для того, чтобы стать лучшими в своем виде спорта. Нами двигало желание стать первыми, добиться награды, занять призовое место. Это закладывает фундамент всей жизни, объединяет, поэтому приобщать наше подрастающее поколению к спорту — важнейшая миссия».

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 миллионов рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

«ДоброFON» не один год успешно сотрудничает с фондами «Дорога Жизни», «Память поколений», «Детские домики» и «Подсолнух». В 2023 году «ДоброFON» совместно с РФС и добровольческо-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили проект «Футбол помогает», чтобы приобщить футбольное сообщество к поиску пропавших людей.

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Фигурное катание
Роман Костомаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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