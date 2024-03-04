Костомаров стал амбассадором благотворительной программы «ДоброFON»

О начале сотрудничества с олимпийским чемпионом по фигурному катанию было объявлено на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в эти дни в Сочи. Костомаров присоединится к текущим мероприятиям благотворительной программы «ДоброFON», а также будет реализовывать новые проекты и инициативы, направленные на развитие и популяризацию спорта в России.

В апреле 2024 года Костомаров планирует вернуться в Сочи и принять участие в VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея, в котором участвуют дети старше 7 лет. В этом году Игры пройдут в пяти дисциплинах: помимо специального хоккея, хоккея для незрячих и следж-хоккея для детей с нарушением ОДА, в программу фестиваля впервые добавят роликовый следж-хоккей и следж-хоккей в формате 3x3. Кроме того, Роман планирует принять участие в благотворительном футбольном матче и сыграть за команду «ДоброFON» с командой фонда Константина Хабенского, а также выйти на старт Московского марафона.

«Я очень рад, что стал частью большой команды — амбассадором программы «ДоброFON». Мы вместе будем делать добро, помогать спортсменам, проводить различные мероприятия, которые способствуют развитию спорта в нашей стране. Совместных планов много, — поделился Костомаров. — Мы, спортсмены, с детства тренировались просто для того, чтобы стать лучшими в своем виде спорта. Нами двигало желание стать первыми, добиться награды, занять призовое место. Это закладывает фундамент всей жизни, объединяет, поэтому приобщать наше подрастающее поколению к спорту — важнейшая миссия».

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 миллионов рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

«ДоброFON» не один год успешно сотрудничает с фондами «Дорога Жизни», «Память поколений», «Детские домики» и «Подсолнух». В 2023 году «ДоброFON» совместно с РФС и добровольческо-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили проект «Футбол помогает», чтобы приобщить футбольное сообщество к поиску пропавших людей.

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