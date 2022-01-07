9 января 2022 года в 3-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» примет «Шрусбери Таун» — команду из третьего по силе дивизиона страны. Встреча состоится на стадионе «Энфилд». Начало в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — считает команду Юргена Клоппа явным фаворитом встречи. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 1.11 — это около 86% вероятности. Успех «Шрусбери Таун» оценивается коэффициентом 23.0 (4%), а ничья — 9.20 (10%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Шрусбери Таун» можно выиграть 23 000 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(-2.5) доступна за 2.02, а Ф2(+2.5) — за 1.79.

Поставить на то, что «Шрусбери» не проиграет в основное время матча, можно за 6.60.

Шансы «Ливерпуля» пройти в следующий раунд Кубка Англии оцениваются коэффициентом 1.03. Поставить на проход соперника можно за 13.0.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов на этот матч, например:

· тотал больше 3.5 идет за 1.90, как и ТМ 3.5;

· тотал больше 4.5 идет за 2.90, а ТМ 4.5 — за 1.38;

· тотал больше 5.5 идет за 5.10, а ТМ 5.5 — за 1.14.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.12. Противоположный исход доступен за 1.67.

Шансы «Ливерпуля» отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 1.60.

Верите, что «Шрусбери» забьет больше гола? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 5.80.