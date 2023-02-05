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Сегодня, 17:15

«Барселона» — «Севилья»: где смотреть матч ла лиги 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Севилья» 5 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Ансу Фати.
Фото Global Look Press

5 февраля лидер чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Севилью». Игра 20-го тура пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» серьезным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — 75%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Севильи» — за 9.50 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9500 рублей, а чистая прибыль составит 8500 рублей.

Если считаете, что гости выдержат натиск лидера ла лиги и наберут как минимум одно очко, возьмите вариант Х2 за 3.50.

Также можете подстраховать «Севилью» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.91, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Эксперты считают, что команды покажут результативный футбол, поэтому на ТБ 2.5 котировка — 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Условие «обе забьют» доступно за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

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Пенальти можно взять за 2.75, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Барселоны» — за 5.90;

  • 1:0 — за 6.60;

  • 3:0 — за 7.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Севилья
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«Интер» — «Милан»: прогноз на матч серии А 5 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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