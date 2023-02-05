Прогноз на матч серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года

5 февраля состоится знаменитейшее дерби — встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Успех «Милана» в два раза ниже — 4.00 (25%), а котировка на ничью составляет 3.60.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Милан» не проиграет, оформите ставку за 1.86.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.

Результативность встречи не вызывает вопросов у экспертов, котировка на ТБ 2.5 — 1.83.

Дерби — всегда горячо. Красная карточка в матче идет за 3.15, пенальти — за 2.67. Микс этих событий оценен в 7.50.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Последние игры «Милана» выглядят жутко — 0:3 с «Интером», 0:4 с «Лацио» и 2:5 с «Сассуоло». Команда Пиоли в сильном шторме и вряд ли выберется из него в ближайшем дерби. А у нерадзурри тем временем все в порядке в атаке, команда не забила только в одной из десяти прошедших встреч. Учитывая тренд, ждем результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.