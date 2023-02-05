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«Интер» — «Милан»: прогноз на матч серии А 5 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

5 февраля состоится знаменитейшее дерби — встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Успех «Милана» в два раза ниже — 4.00 (25%), а котировка на ничью составляет 3.60.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

Если считаете, что «Милан» не проиграет, оформите ставку за 1.86.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.

Результативность встречи не вызывает вопросов у экспертов, котировка на ТБ 2.5 — 1.83.

Дерби — всегда горячо. Красная карточка в матче идет за 3.15, пенальти — за 2.67. Микс этих событий оценен в 7.50.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Последние игры «Милана» выглядят жутко — 0:3 с «Интером», 0:4 с «Лацио» и 2:5 с «Сассуоло». Команда Пиоли в сильном шторме и вряд ли выберется из него в ближайшем дерби. А у нерадзурри тем временем все в порядке в атаке, команда не забила только в одной из десяти прошедших встреч. Учитывая тренд, ждем результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 5 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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