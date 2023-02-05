«Интер» — «Милан»: прогноз на матч серии А 5 февраля 2023 года
5 февраля состоится знаменитейшее дерби — встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Успех «Милана» в два раза ниже — 4.00 (25%), а котировка на ничью составляет 3.60.
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.
Если считаете, что «Милан» не проиграет, оформите ставку за 1.86.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.
Результативность встречи не вызывает вопросов у экспертов, котировка на ТБ 2.5 — 1.83.
Дерби — всегда горячо. Красная карточка в матче идет за 3.15, пенальти — за 2.67. Микс этих событий оценен в 7.50.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»
Последние игры «Милана» выглядят жутко — 0:3 с «Интером», 0:4 с «Лацио» и 2:5 с «Сассуоло». Команда Пиоли в сильном шторме и вряд ли выберется из него в ближайшем дерби. А у нерадзурри тем временем все в порядке в атаке, команда не забила только в одной из десяти прошедших встреч. Учитывая тренд, ждем результативную встречу.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2