24 октября в 12-м туре чемпионата России сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Зенит» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53 — это 63% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 4.80 (20%), а победа «Спартака» — 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 5700.

Ф1(-1.5) доступна за 2.37, а Ф2(+1.5) — за 1.59.

Ставку «Спартак» не проиграет» можно взять за 2.60.

Шансы «Спартака» забить больше одного оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Зенит» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1,5) доступен за 1.55.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.60.