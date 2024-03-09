9 марта «Зенит» в 20-м туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.

Аналитики склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.70 (26%), триумф екатеринбуржцев — за 4.84 (19%).

Питерцы выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что команда Виктора Гончаренко прервет серию и не уступит? Опция 1Х идет за 2.12.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.73. Обмен результативными ударами предложили за 2.04, обратный рынок получил котировку 1.77.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Зенит»

Команда Гончаренко — один из кандидатов на вылет в первую лигу. Екатеринбуржцы проиграли в первой встрече после возобновления чемпионата (0:1 против «Ахмата»), а до паузы уступили в шести турах из семи. «Зенит» же борется за очередное чемпионство, но потерял очки в домашнем поединке со «Спартаком» и теперь сделает все ради триумфа, чтобы не отпустить лидирующий в РПЛ «Краснодар». К тому же «Урал» — удобный клиент: он ни разу в истории не побеждал сине-бело-голубых.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.