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9 марта, 06:15

«Урал» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Зенит» 9 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Дуглас Сантос («Зенит»).
Фото Global Look Press

9 марта «Зенит» в 20-м туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Зенит

Аналитики склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.70 (26%), триумф екатеринбуржцев — за 4.84 (19%).

Питерцы выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что команда Виктора Гончаренко прервет серию и не уступит? Опция 1Х идет за 2.12.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.73. Обмен результативными ударами предложили за 2.04, обратный рынок получил котировку 1.77.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 6.00.

Роман Зобнин. Матч «Зенит» — «Спартак» стал самым прибыльным событием 19-го тура РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Зенит»

Команда Гончаренко — один из кандидатов на вылет в первую лигу. Екатеринбуржцы проиграли в первой встрече после возобновления чемпионата (0:1 против «Ахмата»), а до паузы уступили в шести турах из семи. «Зенит» же борется за очередное чемпионство, но потерял очки в домашнем поединке со «Спартаком» и теперь сделает все ради триумфа, чтобы не отпустить лидирующий в РПЛ «Краснодар». К тому же «Урал» — удобный клиент: он ни разу в истории не побеждал сине-бело-голубых.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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