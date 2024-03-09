«Урал» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 9 марта 2024 года
9 марта «Зенит» в 20-м туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.
Аналитики склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.70 (26%), триумф екатеринбуржцев — за 4.84 (19%).
Питерцы выиграли в трех очных встречах подряд. Верите, что команда Виктора Гончаренко прервет серию и не уступит? Опция 1Х идет за 2.12.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.13, ТМ 2.5 — в 1.73. Обмен результативными ударами предложили за 2.04, обратный рынок получил котировку 1.77.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Зенит»
Команда Гончаренко — один из кандидатов на вылет в первую лигу. Екатеринбуржцы проиграли в первой встрече после возобновления чемпионата (0:1 против «Ахмата»), а до паузы уступили в шести турах из семи. «Зенит» же борется за очередное чемпионство, но потерял очки в домашнем поединке со «Спартаком» и теперь сделает все ради триумфа, чтобы не отпустить лидирующий в РПЛ «Краснодар». К тому же «Урал» — удобный клиент: он ни разу в истории не побеждал сине-бело-голубых.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5