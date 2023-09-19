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«Барселона» — «Антверпен»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» 19 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ферран Торрес («Барселона»).
Фото Global Look Press

19 сентября «Барселона» начнет путь на групповом этапе Лиги чемпионов. На Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса каталонцы примут слабейшую команду квартета H — «Антверпен». Румынский рефери Раду Петреску даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Антверпен

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на триумф сине-гранатовых — 1.19, что составляет около 83% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 14.0 (6%) — это наименее реалистичный исход поединка. Ничья доступна с котировкой 7.80 (11%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном случае принесет 7800 рублей.

Команда Марка ван Боммела — однозначный аутсайдер не только предстоящей встречи, но и всего квартета. Эксперты не верят даже в то, что бельгийцы хотя бы не уступят на Олимпийском стадионе. Коэффициент на этот рынок — 5.01. Друг с другом клубы еще не пересекались ни разу в истории, для «Антверпена» это вообще первый заход в групповой этап ЛЧ.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния включили в себя только победы каталонцев:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — тоже за 6.60;

• 2:1 — за 8.80.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). «Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и ко?

Оба клуба в этом сезоне показывают неплохую результативность: сине-гранатовые отличаются в среднем 2,6 раза за 90 минут, красные — 1.89. Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч доступен за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.

При этом аналитики крайне сомневаются, что голами на Олимпийском стадионе отметятся сразу обе команды. Особенно после последнего тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» уничтожила «Бетис» на домашнем стадионе (5:0). Рынок «обе забьют» идет за 4.41, обратный вариант — за 1.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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