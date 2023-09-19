«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 19 сентября

19 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов «Милан» примет дома «Ньюкасл», начало матча — в 22.45 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Милан»

«Милан» впервые в этом сезоне потерпел поражение. Так, в минувший уик-энд россонери крупно уступили «Интеру» (1:5), доведя свою неудачную серию в миланском дерби до пяти матчей. До этого в нынешнем сезоне серии А коллектив Стефано Пиоли только побеждал. Успех удалось отпраздновать в противостояниях с «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1).

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Ближайшую игру с «Ньюкаслом» пропустит Исмаэль Беннасер. Возможно, не сыграют Маттиа Кальдара и Пьер Калулу.

В какой форме «Ньюкасл»

«Ньюкасл», в свою очередь, прервал неудачную серию, которая длилась три встречи. В них «сороки» уступили «Манчестер Сити» (1:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Брайтону» (1:3). Победу же в эти выходные удалось добыть в противостоянии с «Брентфордом», в котором исход решил единственный забитый Каллумом Уилсоном мяч (1:0).

В матче с «Миланом» не сыграют Эмиль Крафт и Джо Уиллок. Скорее всего, также не примет участия в игре Жоэлинтон.

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Коллективы никогда прежде не встречались друг с другом.

Прогноз Василия Уткина на матч «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября

«Спустя много лет «Ньюкасл» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов. Первым испытанием для команды станет выезд на «Сан-Сиро» в гости к «Милану». Ставить на исход этого противостояния я бы не стал, ведь оба коллектива находятся не в самой лучшей форме. В минувшие выходные «Милан» крупно проиграл своему извечному сопернику «Интеру», а «Ньюкасл» с трудом обыграл «Брентфорд».

Мне кажется, что лучше сыграть на голах, тем более когда мы говорим о матче Лиги чемпионов с участием «Ньюкасла», длительное отсутствие которого в турнире наверняка даст о себе знать. У «Милана» куда больше опыта в ЛЧ, поэтому итальянский клуб является самым вероятным кандидатом на первый гол», — считает Уткин.

На то, что счет в матче откроет «Милан», в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.88.

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