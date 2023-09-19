«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов 19 сентября
19 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов «Милан» примет дома «Ньюкасл», начало матча — в 22.45 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Милан»
«Милан» впервые в этом сезоне потерпел поражение. Так, в минувший уик-энд россонери крупно уступили «Интеру» (1:5), доведя свою неудачную серию в миланском дерби до пяти матчей. До этого в нынешнем сезоне серии А коллектив Стефано Пиоли только побеждал. Успех удалось отпраздновать в противостояниях с «Болоньей» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромой» (2:1).
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Ближайшую игру с «Ньюкаслом» пропустит Исмаэль Беннасер. Возможно, не сыграют Маттиа Кальдара и Пьер Калулу.
В какой форме «Ньюкасл»
«Ньюкасл», в свою очередь, прервал неудачную серию, которая длилась три встречи. В них «сороки» уступили «Манчестер Сити» (1:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Брайтону» (1:3). Победу же в эти выходные удалось добыть в противостоянии с «Брентфордом», в котором исход решил единственный забитый Каллумом Уилсоном мяч (1:0).
В матче с «Миланом» не сыграют Эмиль Крафт и Джо Уиллок. Скорее всего, также не примет участия в игре Жоэлинтон.
«Милан» — «Ньюкасл»: статистика личных встреч
Коллективы никогда прежде не встречались друг с другом.
Прогноз Василия Уткина на матч «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября
«Спустя много лет «Ньюкасл» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов. Первым испытанием для команды станет выезд на «Сан-Сиро» в гости к «Милану». Ставить на исход этого противостояния я бы не стал, ведь оба коллектива находятся не в самой лучшей форме. В минувшие выходные «Милан» крупно проиграл своему извечному сопернику «Интеру», а «Ньюкасл» с трудом обыграл «Брентфорд».
Мне кажется, что лучше сыграть на голах, тем более когда мы говорим о матче Лиги чемпионов с участием «Ньюкасла», длительное отсутствие которого в турнире наверняка даст о себе знать. У «Милана» куда больше опыта в ЛЧ, поэтому итальянский клуб является самым вероятным кандидатом на первый гол», — считает Уткин.
На то, что счет в матче откроет «Милан», в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1