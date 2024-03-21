Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч Кубка Гагарина 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Автомобилист» — СКА 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

21 марта в Екатеринбурге на «Уралец Арене» состоится третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и СКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime с 16.45 мск, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Счет в серии — 2-0 в пользу команды Николая Заварухина.

Антуан Гризманн. Гризманн впервые за семь лет не сыграет за Францию и прервет рекордную серию. Пропустит возвращение Крооса в сборную Германии

Аналитики букмекерской компании Winline считают СКА большим фаворитом и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.93, вероятность данного исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Автомобилиста» в основное время — за 4.00 (25%).

На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.95.

Неплохой коэффициент 1.55 на победу «Авто» с форой (+1.5) шайбы. Если же СКА окажется сильнее с разницей минимум в два гола, сыграет ставка за 2.47.

Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.92. Четыре последних гостевых матча с участием СКА были «верховыми».

Сборная Саудовской Аравии. Саудовская Аравия рвется на третий подряд ЧМ. Победа над Таджикистаном почти гарантирует ей выход в следующий этап

Триумф гостей с учетом овертайма предложен за 1.51, хозяев — за 2.60.

Проход СКА в полуфинал Кубка Гагарина оценен в 1.90, «Автомобилиста» — в 1.95.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК СКА
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люксембург сенсационно обошел Боснию с Исландией и попал в стыки Евро-2024. Но остановить пылкого Хвичу будет тяжело

Россия — Сербия: где смотреть товарищеский матч 21 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости