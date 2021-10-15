15 октября «Автомобилист» примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного сезона КХЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Начало — в 17.00. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу в основное время. Поставить на успех «Автомобилиста» или «Салавата» можно с одинаковым коэффициентом 2.44 — это около 39% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4300 рублей.

Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0).

Тотал голов больше 5.5 доступен за 2.10, а ТМ 5.5 — за 1.73.

Сумеет «Автомобилист» отличиться три раза или больше? ИТБ1 (2.5) идет за 1.86.

Шансы «Салавата» забросить больше двух шайб также оцениваются котировкой 1.86.

Наиболее вероятный счет в матче, по мнению БЕТСИТИ, — 2:2 с коэффициентом 7.70.