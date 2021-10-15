15 октября «Йокерит» и СКА сойдутся между собой в очередном туре регулярного первенства КХЛ. Встреча пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Начало — в 19.30.

Финны — фавориты встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Йокерита» в основное время можно за 2.03 — это примерно 47% вероятности. Успех СКА идет за 3.00 (32%), а ничья — за 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу СКА потенциальная выплата составит 3000 рублей, а прибыль — 2000 рублей.

Сделать ставку на Ф1(0) можно за 1.60, а на Ф2(0) — за 2.34.

ТБ 5.5 доступен за 2.00, а тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Шансы «Йокерита» забросить три шайбы или более оцениваются котировкой 1.63.

Уверены, что СКА по силам отличиться больше двух раз? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.02.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:2 наиболее вероятным в этом матче — коэффициент 8.10.