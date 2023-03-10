10 марта в Екатеринбурге на льду арены «Уралец» пройдет пятый матч серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Игра начнется в 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев фаворитами встречи: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.24, вероятность — примерно 43%. Успех «Магнитки» предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете успеха хозяев? Ставка 1000 рублей на выигрыш екатеринбуржцев при благоприятном исходе принесет 2240 рублей.

Поставить на победу хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.71, этот рынок на гостей доступен за 2.13. «Магнитка» обе победы в противостоянии добыла как раз в овертаймах.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая по итогу пройдет в следующий раунд плей-офф. Успех екатеринбуржцев оценен в 1.83, «Металлурга» — в 1.97.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 4.5 — за 1.88. За четыре матча серии команды лишь однажды пробили этот тотал — в самой первой игре.

В двух из четырех матчей серии победитель определился только в овертайме (оба раза выиграла «Магнитка»). Поставить на то, что в предстоящей встрече командам снова не хватит трех периодов, можно за 3.85.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 10 марта 2023 года

«Автомобилист» в текущем сезоне успешно играет против «Магнитки». С учетом регулярного чемпионата команды провели друг с другом уже восемь матчей, в которых екатеринбуржцы лишь однажды уступили в основное время. В плей-офф коллектив Николая Заварухина еще ни разу не уступил сопернику в основное время. «Металлург» обыгрывал оппонента только в овертайме.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.67.