Медведев одолел дерзкого чеха на опыте. Превосходный день для России на «Ролан Гаррос»

В четвертый круг вышли также Мирра Андреева и Элина Аванесян.

«Ролан Гаррос». Третий круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 5) — Томаш Махач (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4

Женщины

Элина Аванесян (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 3:6, 6:3, 7:6 (10:6)

Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:1

Идеальным получился для российских одиночников седьмой день «Ролан Гаррос». Свои матчи выиграли Даниил Медведев, Мирра Андреева и Элина Аванесян, выйдя в четвертый круг открытого чемпионата Франции в Париже.

Провальный отрезок не помешал

Безусловно, в матче с чехом Томашем Махачем Медведев выдержал очень нелегкое испытание. Чех сейчас занимает 34 место в рейтинге ATP, но в отдельных матчах играет вполне на уровне топ-20. Не стоит забывать, что буквально накануне «Ролан Гаррос» Томаш дошел до полуфинала в Женеве, причем в полуфинале победил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Пусть серб и не выглядел в той встрече сверхмотивированным, такой успех дорогого стоит. Кстати, ранее Махач дошел до четвертьфинала «мастерса» в Майами, попутно обыграв россиянина Андрея Рублева. А на открытом чемпионате Франции-2024 успел выбить сильного грунтовика Мариано Навоне из Аргентины в пяти партиях.

Медведев на пути к третьему кругу уступил только один сет, поэтому был свеж. И в первых двух партиях поединка на арене Сюзанн Ленглен выглядел очень собранным. Да, два года назад он уже обыгрывал чеха в Индиан-Уэллс, но то был другой, куда менее опытный и сильный Махач. А в игре с россиянином Томаш выдал классный теннис. Он атаковал по линиям, успешно выходил к сетке, был активен и напорист. Впрочем, Медведев ему не в чем не уступал, а в решающие моменты благодаря своему опыту превосходил. Его не смутила даже проигранная в первом сете при 2:2 подача, он сразу сделал обратный брейк. Наш теннисист, может, и делал меньше виннерсов, чем чех, зато и ошибался реже, к тому же очень здорово подавал. Порой также заставляя публику и даже соперника аплодировать шикарным укороченным.

Фото Reuters

Тем не менее, партия осталась за россиянином — он взял ее на тай-брейке со второго сетбола. Во второй партии брейк-пойнты были, но реализация у обоих до самой концовки хромала. И тут сказался опыт Даниила — свою подачу при 5:5 он удержал с 15:30, а при 6:5 и 30:30 в его пользу чех не выдержал нервного напряжения и дважды ошибся. Казалось, что Махач, что называется, «поплыл», к тому же Медведев в стартовом гейме следующего сета сделал брейк. Но затем Даниил потерял нить игры, а Томаш выдал невероятный отрезок.

Он не просто выиграл партию, он взял семь геймов подряд! В том числе подачу россиянина на старте четвертого сета. И только затем Медведев вновь включился, сравнял счет, при 3:3 отыграл два брейк-пойнта и в итоге одержал победу, вновь грамотно и без ошибок сыграв в ключевые моменты. Таким образом, он в третий раз дошел до четвертого круга «Ролан Гаррос» и в 15-й на «Больших шлемах». За путевку в четвертьфинал он сразится со своим старым знакомым — австралийцем Алексом де Минауром.

Мирра Андреева. Фото AFP

Мирра и Элина великолепны

Если в мужском одиночном разряде до 1/8 финала открытого чемпионата Франции из россиян добрался только Медведев, то у женщин представительство нашей страны в этой стадии оказалось в три раза больше. Причем за счет несеяных теннисисток. Днем ранее на Игу Свентек из Польши вышла Анастасия Потапова, а теперь к ней присоединилась Аванесян. Элина произвела фурор на «Ролан Гаррос», добравшись до четвертого круга. А на сей раз взяла и повторила тот результат, причем попутно в третьем круге выбив седьмую сеяную, финалистку Australian Open-2024 китаянку Чжэн Циньвэнь.

Сама встреча 21-летней россиянки против столь титулованной оппонентки проходила очень драматично. Россиянка проиграла первый сет, затем уступала 0:2 во втором, после чего сумела-таки взять вторую партию, а затем при счете 2:1 в решающей партии в ее пользу матч прервали из-за дождя. После возобновления встречи Элина повела 5:2 с двумя брейками, однако позволила сопернице выровнять положение. Матч завершился на супертайбрейке до 10 очков, на котором Аванесян замучила Чжэн Циньвэнь свечками и полусвечками под заднюю линию. Кстати, любопытная деталь — Элина в третий раз обыграла теннисистку из топ-10, причем у нее вообще нет поражений от игроков из первой десятки.

Фото AFP

Мирра Андреева добралась до четвертого круга «Ролан Гаррос» впервые, хотя ранее ей это удавалось на Уимблдоне и Australian Open. По идее, в третьем круге ее соперницей должна была стать первая ракетка России Дарья Касаткина, но ту сенсационно выбила 22-летняя американка Пейтон Стирнс. Впрочем, с Андреевой Стирнс не смогла даже завязать борьбу — Мирра со счета 0:1 не в свою пользу взяла пять геймов подряд, а затем и стартовый сет. Во второй партии также игра шла в одну калитку — Андреева позволила сопернице выиграть гейм престижа только при 5:0. Она провела на корте чуть более часа, что после изматывающего предыдущего поединка с Викторией Азаренко явно полезно. Теперь Мирра в матче за выход в четвертьфинал встретится с экс-россиянкой, а ныне француженкой Варварой Грачевой.