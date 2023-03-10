«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года
10 марта «Торпедо» и «Динамо» проведут пятый матч серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают, что у команд практически равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен с коэффициентом 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (26%).
Считаете, что соперники не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.
Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на «Торпедо» идет за 1.85, на «Динамо» — за 1.95.
После четырех матчей в серии ничья. Проход нижегородцев в следующий раунд плей-офф доступен за 2.00, успех москвичей предложен с котировкой 1.80.
Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. Команды в текущем противостоянии дважды пробили этот тотал, причем обе такие игры закончились победами «Торпедо» (5:2 и 5:4).
Команды за восемь матчей этого сезона (включая регулярный чемпионат) лишь однажды выявляли победителя в овертайме. Поставить, что оппонентам не хватит трех периодов в предстоящей игре, можно за 3.70. «Овертайм: не будет» идет за 1.28.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 10 марта 2023 года
Команды проводят достаточно равную серию, в которой может победить любая из них. Но в предстоящей игре шансы хозяев выглядят немного более предпочтительными. «Торпедо» — одна из самых успешных по игре дома команд КХЛ. В прошедшем розыгрыше регулярки больше баллов, чем нижегородцы (51), на родном льду набрали только «Авангард» (52) и СКА (61).
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3