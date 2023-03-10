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Сегодня, 10:15

«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 10 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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10 марта «Торпедо» и «Динамо» проведут пятый матч серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают, что у команд практически равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш гостей предложен с коэффициентом 2.70 (35%), котировка на ничью — 3.70 (26%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Также вы можете поставить на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Этот рынок на «Торпедо» идет за 1.85, на «Динамо» — за 1.95.

После четырех матчей в серии ничья. Проход нижегородцев в следующий раунд плей-офф доступен за 2.00, успех москвичей предложен с котировкой 1.80.

Аналитики сомневаются, что предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. Команды в текущем противостоянии дважды пробили этот тотал, причем обе такие игры закончились победами «Торпедо» (5:2 и 5:4).

Команды за восемь матчей этого сезона (включая регулярный чемпионат) лишь однажды выявляли победителя в овертайме. Поставить, что оппонентам не хватит трех периодов в предстоящей игре, можно за 3.70. «Овертайм: не будет» идет за 1.28.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» 10 марта 2023 года

Команды проводят достаточно равную серию, в которой может победить любая из них. Но в предстоящей игре шансы хозяев выглядят немного более предпочтительными. «Торпедо» — одна из самых успешных по игре дома команд КХЛ. В прошедшем розыгрыше регулярки больше баллов, чем нижегородцы (51), на родном льду набрали только «Авангард» (52) и СКА (61).

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.84.

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«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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