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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Овечкин с Кузнецовым не спасут «Кэпиталз» от очередного поражения

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 10 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

10 марта «Вашингтон» в очередном матче регулярного сезона НХЛ сразится с «Нью-Джерси». Встреча состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает фаворитом гостей. На победу «Нью-Джерси» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Вашингтона» оценен в 3.05 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2050 рублей.

Вариант 1Х предложен за 1.73. Между прочим, «Вашингтон» проиграл только один из пяти последних матчей против «Нью-Джерси».

А еще игры между командами получаются довольно результативными — в предыдущих четырех было заброшено не менее шести шайб. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.61, ТМ 5.5 — за 2.30.

«Вашингтон» скверно играет в обороне в последнее время: пропустил меньше трех шайб только в одной игре из последних 11. ИТБ2 (2.5) предложен за 1.48, ИТБ2 (3) — за 1.75.

Эксперты считают, что победителем из противостояния с учетом овертайма и серии буллитов выйдут «Дэвилз». Котировка — 1.64. На «Кэпиталз» она — 2.24.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Вашингтону» очень нужна победа над «Нью-Джерси», ведь отставание от зоны плей-офф больше пяти очков (а у соперников меньше игр), но справиться с ближайшим противником будет почти нереально. «Дэвилз» идут третьими на «Востоке» и забрасывают в среднем за матч больше трех шайб — 3.58. В то же время «Кэпиталз» плохи в обороне — только в одной из 11 последних встреч пропустили меньше трех голов. В среднем в сетку ворот «Столичных» на этом отрезке влетало 3.9 шайбы за 60 минут.

В крайней на данный момент очной игре «Нью-Джерси» запихнул «Вашингтону» аж пять шайб (5:1) — это произошло в ноябре 2022-го. Но с тех пор Овечкин и компания точно не заиграли лучше, а даже напротив. Плюс обмен Орлова в «Бостон» точно не помог ситуации, а, наоборот, усугубил ее.

Надежды, как всегда, на Овечкина с Кузнецовым и второе звено, но выжить во встрече против «Нью-Джерси» с их помощью не получится. У «Дэвилз» четвертая оборона в конференции и отличные перспективы снова набрать максимум очков против «Кэпиталз».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.64.

Хоккей
НХЛ
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
2
2
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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
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10
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11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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14
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 - : -
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