10 марта «Вашингтон» в очередном матче регулярного сезона НХЛ сразится с «Нью-Джерси». Встреча состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.

Букмекерская компания OLIMPBET считает фаворитом гостей. На победу «Нью-Джерси» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Вашингтона» оценен в 3.05 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2050 рублей.

Вариант 1Х предложен за 1.73. Между прочим, «Вашингтон» проиграл только один из пяти последних матчей против «Нью-Джерси».

А еще игры между командами получаются довольно результативными — в предыдущих четырех было заброшено не менее шести шайб. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.61, ТМ 5.5 — за 2.30.

«Вашингтон» скверно играет в обороне в последнее время: пропустил меньше трех шайб только в одной игре из последних 11. ИТБ2 (2.5) предложен за 1.48, ИТБ2 (3) — за 1.75.

Эксперты считают, что победителем из противостояния с учетом овертайма и серии буллитов выйдут «Дэвилз». Котировка — 1.64. На «Кэпиталз» она — 2.24.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Вашингтону» очень нужна победа над «Нью-Джерси», ведь отставание от зоны плей-офф больше пяти очков (а у соперников меньше игр), но справиться с ближайшим противником будет почти нереально. «Дэвилз» идут третьими на «Востоке» и забрасывают в среднем за матч больше трех шайб — 3.58. В то же время «Кэпиталз» плохи в обороне — только в одной из 11 последних встреч пропустили меньше трех голов. В среднем в сетку ворот «Столичных» на этом отрезке влетало 3.9 шайбы за 60 минут.

В крайней на данный момент очной игре «Нью-Джерси» запихнул «Вашингтону» аж пять шайб (5:1) — это произошло в ноябре 2022-го. Но с тех пор Овечкин и компания точно не заиграли лучше, а даже напротив. Плюс обмен Орлова в «Бостон» точно не помог ситуации, а, наоборот, усугубил ее.

Надежды, как всегда, на Овечкина с Кузнецовым и второе звено, но выжить во встрече против «Нью-Джерси» с их помощью не получится. У «Дэвилз» четвертая оборона в конференции и отличные перспективы снова набрать максимум очков против «Кэпиталз».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.64.