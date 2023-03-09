«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Овечкин с Кузнецовым не спасут «Кэпиталз» от очередного поражения
10 марта «Вашингтон» в очередном матче регулярного сезона НХЛ сразится с «Нью-Джерси». Встреча состоится в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.
Букмекерская компания OLIMPBET считает фаворитом гостей. На победу «Нью-Джерси» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), успех «Вашингтона» оценен в 3.05 (32%).
Ставка в 1000 рублей на «Кэпиталз» в случае их триумфа принесет выплату в 3050 рублей, а чистая прибыль в таком случае составит 2050 рублей.
Вариант 1Х предложен за 1.73. Между прочим, «Вашингтон» проиграл только один из пяти последних матчей против «Нью-Джерси».
А еще игры между командами получаются довольно результативными — в предыдущих четырех было заброшено не менее шести шайб. Тотал больше 5.5 гола идет за 1.61, ТМ 5.5 — за 2.30.
«Вашингтон» скверно играет в обороне в последнее время: пропустил меньше трех шайб только в одной игре из последних 11. ИТБ2 (2.5) предложен за 1.48, ИТБ2 (3) — за 1.75.
Эксперты считают, что победителем из противостояния с учетом овертайма и серии буллитов выйдут «Дэвилз». Котировка — 1.64. На «Кэпиталз» она — 2.24.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
«Вашингтону» очень нужна победа над «Нью-Джерси», ведь отставание от зоны плей-офф больше пяти очков (а у соперников меньше игр), но справиться с ближайшим противником будет почти нереально. «Дэвилз» идут третьими на «Востоке» и забрасывают в среднем за матч больше трех шайб — 3.58. В то же время «Кэпиталз» плохи в обороне — только в одной из 11 последних встреч пропустили меньше трех голов. В среднем в сетку ворот «Столичных» на этом отрезке влетало 3.9 шайбы за 60 минут.
В крайней на данный момент очной игре «Нью-Джерси» запихнул «Вашингтону» аж пять шайб (5:1) — это произошло в ноябре 2022-го. Но с тех пор Овечкин и компания точно не заиграли лучше, а даже напротив. Плюс обмен Орлова в «Бостон» точно не помог ситуации, а, наоборот, усугубил ее.
Надежды, как всегда, на Овечкина с Кузнецовым и второе звено, но выжить во встрече против «Нью-Джерси» с их помощью не получится. У «Дэвилз» четвертая оборона в конференции и отличные перспективы снова набрать максимум очков против «Кэпиталз».
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3