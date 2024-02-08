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Сегодня, 08:15

«Авангард» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 8 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

8 февраля в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся одни из лидеров «Востока» и «Запада» — «Авангард» и «Спартак». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.10, это около 46% вероятности. Успех красно-белых доступен за 3.15 (31%), ничья предложена с еще большей котировкой 4.10 (23%).

Выигрыш «Авангарда» с учетом дополнительного времени и серии буллитов дан за 1.65, этот рынок на гостей идет за 2.25.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.60, Ф2(0) — за 2.35;

• Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на то, что каждая команда отличится как минимум дважды, можно за 1.47. Обратный вариант оценен в 2.50.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Спартак»

Соперники входят в топ-5 самых результативных команд КХЛ: «Авангард» забрасывает в среднем 3,12 шайбы за игру, «Спартак» — 3,37. Но их очные встречи получаются не слишком яркими: ТБ 5.5 они пробили лишь в трех из предыдущих 10 поединков регулярки. Недавняя игра оппонентов 19 января закончилась непримечательной победой «ястребов» (3:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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