8 февраля в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся одни из лидеров «Востока» и «Запада» — «Авангард» и «Спартак». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.10, это около 46% вероятности. Успех красно-белых доступен за 3.15 (31%), ничья предложена с еще большей котировкой 4.10 (23%).

Выигрыш «Авангарда» с учетом дополнительного времени и серии буллитов дан за 1.65, этот рынок на гостей идет за 2.25.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.60, Ф2(0) — за 2.35;

• Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.90, ТМ 5.5 предложен с такой же котировкой.

Поставить на то, что каждая команда отличится как минимум дважды, можно за 1.47. Обратный вариант оценен в 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Спартак»

Соперники входят в топ-5 самых результативных команд КХЛ: «Авангард» забрасывает в среднем 3,12 шайбы за игру, «Спартак» — 3,37. Но их очные встречи получаются не слишком яркими: ТБ 5.5 они пробили лишь в трех из предыдущих 10 поединков регулярки. Недавняя игра оппонентов 19 января закончилась непримечательной победой «ястребов» (3:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.90.