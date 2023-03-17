Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фанат «Авангарда».
Фото Официальный сайт «Авангарда»

17 марта «Авангард» в Омске встретится с «Металлургом». Первая игра серии 1/4 финала плей-офф КХЛ пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует с 16.15 мск.

ХК&nbsp;ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «Авангарда» больше шансов на победу. Взять триумф хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.97, вероятность исхода — приблизительно 50%. Ничья идет за 3.90 (23%), успех «Металлурга» — за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет 1970 рублей, а чистая прибыль составит 970 рублей.

Считаете, что «Металлург» выдержит натиск соперника и не проиграет по итогам 60 минут? Вариант Х2 оценен в 1.74.

Омичи выиграли у «Металлурга» пять из восьми последних домашних матчей в основное время с разницей более одной шайбы. Вариант Ф1(-1) предложен за 2.29, на Ф1(-1.5) — за 2.61.

Также на «G-Drive Арене» соперники показывают высокую результативность: забросили шесть и более шайб в семи предыдущих очных встречах. ТБ 4.5 идет за 1.88, ТБ 5.5 — за 2.62.

Кто откроет счет? «Авангард» — 1.71, «Металлург» — 2.12, никто — 46.0.

В шести из восьми случаев «Авангард» дома забрасывал «Металлургу» не менее трех раз за игру. ИТБ1 (2.5) можно оформить за 1.88, ИТМ (2.5) — за 1.92.

Победу хозяев в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма предложено оформить за 1.55, гостей — за 2.44.

Выход «Авангарда» в следующий этап плей-офф уже сейчас доступен за коэффициент 1.58, «Металлурга» — за 2.36.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости