Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

17 марта в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ московский ЦСКА схлестнется с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится на «ЦСКА Арене» и стартует в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime с 18.45 мск.

Павел Дедюнов. «Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время предложено поставить за 2.09, вероятность исхода — примерно 47%. Триумф «Локомотива» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Считаете, что «Локо» не уступит ЦСКА в основное время в шестом матче подряд? Вариант Х2 предложен за 1.73.

Можете подстраховать одну из команд с нулевой форой: Ф1(0) идет за 1.61, Ф2(0) — за 2.31.

Соперники редко показывают повышенную результативность — ТБ 4.5 шайбы прошел только в одном случае из четырех последних. На то, что в матче будет заброшено пять и более голов, котировка — 2.32. На ТМ 4.5 — 1.60.

В каждом из семи матчей серии против «Северстали» ЦСКА пропустил более одной шайбы. Поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ2 (1.5) за 1.70.

Победу хозяев в матче с учетом овертайма можно оформить за 1.60, гостей — за 2.32.

Также ЦСКА является серьезным фаворитом всего противостояния: коэффициенты — 1.55 против 2.43 в пользу армейцев.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — «Металлург»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости