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«Аугсбург» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 27 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» 27 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

27 января в 19-м туре бундеслиги «Аугсбург» примет «Баварию». Поединок пройдет на «ВВК-Арене». Начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
27 янв, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Бавария

Эксперты не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.28, это около 75% вероятности. Ничью оценили в 6.56 (15%). Триумф «фуггеров» предложен с котировкой 9.75 (10%).

«Аугсбург» одолел мюнхенцев на «ВВК-Арене» в двух сезонах подряд (1:2 и 0:1). Если считаете, что хозяева и теперь наберут очки, вас ждет рынок 1Х за 3.94.

Тотал больше трех мячей дали за 1.52, ТМ 3 представлен за 2.56. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.72, обратный вариант — за 2.14.

Три дня назад парни Томаса Тухеля одолели «Унион» и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» доступен за 2.31.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина, который промолчал в двух матчах подряд, идет за 1.39.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии букмекеров, указывают на успех мюнхенцев:

  • 2:0 — за 8.00;
  • 3:0 — за 8.75;
  • 2:1 — за 9.00.
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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