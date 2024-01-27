27 января в 19-м туре бундеслиги «Аугсбург» примет «Баварию». Поединок пройдет на «ВВК-Арене». Начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 17.25 мск.

Эксперты не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.28, это около 75% вероятности. Ничью оценили в 6.56 (15%). Триумф «фуггеров» предложен с котировкой 9.75 (10%).

«Аугсбург» одолел мюнхенцев на «ВВК-Арене» в двух сезонах подряд (1:2 и 0:1). Если считаете, что хозяева и теперь наберут очки, вас ждет рынок 1Х за 3.94.

Тотал больше трех мячей дали за 1.52, ТМ 3 представлен за 2.56. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.72, обратный вариант — за 2.14.

Три дня назад парни Томаса Тухеля одолели «Унион» и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» доступен за 2.31.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина, который промолчал в двух матчах подряд, идет за 1.39.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии букмекеров, указывают на успех мюнхенцев: