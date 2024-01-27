«Аугсбург» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 27 января 2024 года онлайн в прямом эфире
27 января в 19-м туре бундеслиги «Аугсбург» примет «Баварию». Поединок пройдет на «ВВК-Арене». Начало в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 17.25 мск.
Эксперты не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.28, это около 75% вероятности. Ничью оценили в 6.56 (15%). Триумф «фуггеров» предложен с котировкой 9.75 (10%).
«Аугсбург» одолел мюнхенцев на «ВВК-Арене» в двух сезонах подряд (1:2 и 0:1). Если считаете, что хозяева и теперь наберут очки, вас ждет рынок 1Х за 3.94.
Тотал больше трех мячей дали за 1.52, ТМ 3 представлен за 2.56. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.72, обратный вариант — за 2.14.
Три дня назад парни Томаса Тухеля одолели «Унион» и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» доступен за 2.31.
Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина, который промолчал в двух матчах подряд, идет за 1.39.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии букмекеров, указывают на успех мюнхенцев:
- 2:0 — за 8.00;
- 3:0 — за 8.75;
- 2:1 — за 9.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5