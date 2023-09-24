«Атлетико» — «Реал»: Василий Уткин назвал игрока, который забьет в дерби
24 сентября в 22.00 по московскому времени в шестом туре ла лиги состоится мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Атлетико»
«Атлетико» с переменным успехом выступает в этом чемпионате Испании. В четырех матчах мадридцы одержали две победы при одной ничьей и одном поражении. Они обыграли «Гранаду» (3:1), разошлись миром с «Бетисом» (0:0), сокрушили «Райо Вальекано» (7:0) и потерпели разгромное поражение от «Валенсии» (0:3). Набрав семь баллов, «матрасники» занимают седьмое место в таблице. Правда, у них есть встреча в запасе. А в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне поделили очки с «Лацио» (1:1).
Игру «Атлетико» в нападении нельзя назвать стабильной. В предпоследнем туре ла лиги мадридцы не оставили камня на камне от «Райо Вальекано», забив сразу семь мячей. При этом в следующей встрече с «Валенсией» «матрасники» не смогли отличиться, к тому же они слабо оборонялись и трижды пропустили. В предыдущем матче против «Лацио» в Лиге чемпионов «Атлетико» большую часть игры вел с минимальным перевесом, но все уже упустил победу, позволив забить гол вратарю римлян Ивану Проведелю на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
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В какой форме «Реал»
В отличие от соперника, «Реал» великолепно начал сезон. Сливочные выиграли все шесть матчей во всех турнирах. В ла лиге они победили «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1). С 15 очками мадридцы идут третьими в таблице, уступая лишь «Барселоне» и «Жироне», но имея матч в запасе. В первой встрече Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти также обошлись без осечки, обыграв берлинский «Унион» (1:0).
«Реал» надежно действует в защите и пропустил меньше всех мячей в чемпионате Испании (лишь три). К тому же сливочные эффективны в атаке — в четырех из пяти матчей в ла лиге они забивали как минимум два гола. Блестяще себя проявляет новичок Джуд Беллингем, который записал на свой счет уже пять мячей в чемпионате и лидирует в списке лучших бомбардиров. Да и в последней встрече с «Унионом» в Лиге чемпионов полузащитник сборной Англии сыграл важнейшую роль в победе мадридцев, забив единственный гол на 94-й минуте.
«Атлетико» — «Реал»: статистика личных встреч
В последнее время «Реал» имеет преимущество в очных встречах. В пяти предыдущих матчах во всех турнирах в активе сливочных три победы при одной ничьей и одном поражении. В прошлом сезоне ла лиги «Реал» одолел «Атлетико» на выезде (2:1), а в ответном поединке команды сыграли вничью (1:1). Также соперники встретились в 1/4 финала Кубка Испании. Матч прошел в напряженной борьбе и завершился победой «королевского клуба» в дополнительное время (3:1).
Прогноз Василия Уткина на матч «Атлетико» — «Реал» 24 сентября
«Реал» забивал «Атлетико» в семи из восьми последних очных встреч. Скорее всего, сливочные поразят ворота «матрасников» и в предстоящем матче, учитывая, что на старте сезона «королевский клуб» находится в отличной форме. В составе «Реала» хороший шанс забить будет у Джуда Беллингема, который после ухода Карима Бензема стал новым лидером команды. Великолепно открываясь в штрафной, Беллингем отметился голом в пяти из шести игр сливочных во всех турнирах. Так почему бы ему не отличиться в противостоянии с принципиальным соперником?» — заявил Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на гол Беллингема в матче с «Атлетико» можно взять с коэффициентом 3.20.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
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4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
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5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
7
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
8
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
9
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
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Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
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Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
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Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|7
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
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Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
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Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1