«Атлетико» — «Реал»: Василий Уткин назвал игрока, который забьет в дерби

24 сентября в 22.00 по московскому времени в шестом туре ла лиги состоится мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Атлетико»

«Атлетико» с переменным успехом выступает в этом чемпионате Испании. В четырех матчах мадридцы одержали две победы при одной ничьей и одном поражении. Они обыграли «Гранаду» (3:1), разошлись миром с «Бетисом» (0:0), сокрушили «Райо Вальекано» (7:0) и потерпели разгромное поражение от «Валенсии» (0:3). Набрав семь баллов, «матрасники» занимают седьмое место в таблице. Правда, у них есть встреча в запасе. А в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне поделили очки с «Лацио» (1:1).

Игру «Атлетико» в нападении нельзя назвать стабильной. В предпоследнем туре ла лиги мадридцы не оставили камня на камне от «Райо Вальекано», забив сразу семь мячей. При этом в следующей встрече с «Валенсией» «матрасники» не смогли отличиться, к тому же они слабо оборонялись и трижды пропустили. В предыдущем матче против «Лацио» в Лиге чемпионов «Атлетико» большую часть игры вел с минимальным перевесом, но все уже упустил победу, позволив забить гол вратарю римлян Ивану Проведелю на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

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В какой форме «Реал»

В отличие от соперника, «Реал» великолепно начал сезон. Сливочные выиграли все шесть матчей во всех турнирах. В ла лиге они победили «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1). С 15 очками мадридцы идут третьими в таблице, уступая лишь «Барселоне» и «Жироне», но имея матч в запасе. В первой встрече Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти также обошлись без осечки, обыграв берлинский «Унион» (1:0).

«Реал» надежно действует в защите и пропустил меньше всех мячей в чемпионате Испании (лишь три). К тому же сливочные эффективны в атаке — в четырех из пяти матчей в ла лиге они забивали как минимум два гола. Блестяще себя проявляет новичок Джуд Беллингем, который записал на свой счет уже пять мячей в чемпионате и лидирует в списке лучших бомбардиров. Да и в последней встрече с «Унионом» в Лиге чемпионов полузащитник сборной Англии сыграл важнейшую роль в победе мадридцев, забив единственный гол на 94-й минуте.

«Атлетико» — «Реал»: статистика личных встреч

В последнее время «Реал» имеет преимущество в очных встречах. В пяти предыдущих матчах во всех турнирах в активе сливочных три победы при одной ничьей и одном поражении. В прошлом сезоне ла лиги «Реал» одолел «Атлетико» на выезде (2:1), а в ответном поединке команды сыграли вничью (1:1). Также соперники встретились в 1/4 финала Кубка Испании. Матч прошел в напряженной борьбе и завершился победой «королевского клуба» в дополнительное время (3:1).

Прогноз Василия Уткина на матч «Атлетико» — «Реал» 24 сентября

«Реал» забивал «Атлетико» в семи из восьми последних очных встреч. Скорее всего, сливочные поразят ворота «матрасников» и в предстоящем матче, учитывая, что на старте сезона «королевский клуб» находится в отличной форме. В составе «Реала» хороший шанс забить будет у Джуда Беллингема, который после ухода Карима Бензема стал новым лидером команды. Великолепно открываясь в штрафной, Беллингем отметился голом в пяти из шести игр сливочных во всех турнирах. Так почему бы ему не отличиться в противостоянии с принципиальным соперником?» — заявил Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на гол Беллингема в матче с «Атлетико» можно взять с коэффициентом 3.20.

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