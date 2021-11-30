30 ноября в 15-м туре итальянской серии А «Аталанта» примет «Венецию» в гости. Встреча между ними пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало — в 20.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Аталанты» можно за 1.25 — это порядка 77% вероятности. Успех «Венеции» оценивается коэффициентом 12.5 (8%), а ничья в матче — 6.40 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «Венецию» потенциальная выплата составит 12 500 рублей, а прибыль — 11 500 рублей.

В БЕТСИТИ очень широкая роспись. Например, вы можете выбрать желаемую фору:

— Ф1(-1) идет за 1.37, а Ф2(+1) — за 3.10;

— Ф1(-1.5) идет за 1.72, а Ф2(+1.5) — за 2.20;

— Ф1(-2) идет за 2.12, а Ф2(+2) — за 1.72;

— Ф1(-2.5) идет за 2.70, а Ф2(-2.5) — за 1.46;

— Ф1(-3) идет за 4.20, а Ф2(+3) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.50, а ТМ 2.5 — за 2.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.82.

30.11.2021 | Аталанта — Венеция

Шансы «Аталанты» забить три мяча или более оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Венеция» сумеет отличиться дважды или больше? ИТБ2 (1.5) идет за 4.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.40.