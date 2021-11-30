Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Аталанта» — «Венеция»: прогноз на матч серии А 30 ноября

19:15
Футболисты «Аталанты». Фото Getty Images
Футболисты «Аталанты». Фото Getty Images
Теги:

30 ноября в 15-м туре итальянской серии А «Аталанта» примет «Венецию» в гости. Встреча между ними пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало — в 20.30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

Эмиль Петтерссон (в&nbsp;центре). «Спартак» — «Локомотив»: команды снова устроят веселый хоккей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Аталанты» можно за 1.25 — это порядка 77% вероятности. Успех «Венеции» оценивается коэффициентом 12.5 (8%), а ничья в матче — 6.40 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «Венецию» потенциальная выплата составит 12 500 рублей, а прибыль — 11 500 рублей.

В БЕТСИТИ очень широкая роспись. Например, вы можете выбрать желаемую фору:

— Ф1(-1) идет за 1.37, а Ф2(+1) — за 3.10;
— Ф1(-1.5) идет за 1.72, а Ф2(+1.5) — за 2.20;
— Ф1(-2) идет за 2.12, а Ф2(+2) — за 1.72;
— Ф1(-2.5) идет за 2.70, а Ф2(-2.5) — за 1.46;
— Ф1(-3) идет за 4.20, а Ф2(+3) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.50, а ТМ 2.5 — за 2.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.82.

30.11.2021 | Аталанта — Венеция

Шансы «Аталанты» забить три мяча или более оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Венеция» сумеет отличиться дважды или больше? ИТБ2 (1.5) идет за 4.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 6.40.

Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Венеция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Матвей Леонов все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Министр тонущего государства в Океании обратился к России и США
0