1 декабря в очередном туре КХЛ СКА примет минское «Динамо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу СКА в основное время можно за 1.49 — это около 64% вероятности. Успех минского «Динамо» оценивается коэффициентом 5.80 (16%), а ничья доступна за 4.80 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4800 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать одну из множества фор на этот матч:

— Ф1(0) идет за 1.20, а Ф2(0) — за 4.60;

— Ф1(-1) идет за 1.61, а Ф2(+1) — за 2.23;

— Ф1(-1.5) идет за 1.81, а Ф2(+1.5) — за 2.00;

— Ф1(-2) идет за 2.16, а Ф2(+2) — за 1.65;

— Ф1(-2.5) идет за 2.60, а Ф2(+2.5) — за 1.45.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.15, а ТМ 5.5 — за 1.70.

Сделать ставку на победу СКА с учетом ОТ и буллитов можно за 1.24. Аналогичный исход в пользу соперника доступен за 4.10.

Шансы СКА забросить четыре шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.05.

Уверены, что минское «Динамо» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.72.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 9.10.