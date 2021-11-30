30 ноября ЦСКА сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает москвичей фаворитами встречи. Поставить на успех ЦСКА в основное время матча можно за 2.34 — это примерно 40% вероятности. Ничья идет за 3.80 (25%), а победа «Металлурга» есть в линии за 2.75 (35%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Металлурга» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет» есть в линии за 1.56.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет ЦСКА. На этот исход можно поставить за 1.79.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.90. Тотал меньше 4.5 можно также взять за 1.90.

— ИТБ1 (2.5) — 2.12;

— ИТМ2 (1.5) — 2.65;

— ТМ 3.5 — 2.70.