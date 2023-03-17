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17 марта, 17:45

«Аталанта» — «Эмполи»: где смотреть матч серии А 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Эмполи» 17 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Берат Джимсити.
Фото Global Look Press

17 марта в 27-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Эмполи». Встреча бывшей команды Алексея Миранчука с занимающим 14-е место в таблице соперником состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Обслужит встречу арбитр Федерико Дионизи.

Италия. Серия А. 27-й тур
17 мар, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Эмполи

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Аталанте». На победу хозяев поля можно поставить за 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья идет за 4.94 (20%), успех «Эмполи» — за значительно более крупные 7.25 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7250 рублей.

«Аталанта» не побеждает уже четыре матча подряд (три поражения и ничья). На то, что «Эмполи» не уступит, котировка — 2.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Эти соперники обменялись голами только в одной из четырех последних встреч. Условие «обе забьют» предложено за 1.89, «обе забьют — нет» — за близкие 1.92.

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Эксперты считают, что один из мячей обязательно будет забит ногой (1.03), но и на результативный удар головой коэффициент довольно обнадеживающий — 2.80.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Аталанты» за 7.09.

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ФК Аталанта
ФК Эмполи
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2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
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