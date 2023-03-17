17 марта в 27-м туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Эмполи». Встреча бывшей команды Алексея Миранчука с занимающим 14-е место в таблице соперником состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Обслужит встречу арбитр Федерико Дионизи.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Аталанте». На победу хозяев поля можно поставить за 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья идет за 4.94 (20%), успех «Эмполи» — за значительно более крупные 7.25 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7250 рублей.

«Аталанта» не побеждает уже четыре матча подряд (три поражения и ничья). На то, что «Эмполи» не уступит, котировка — 2.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Эти соперники обменялись голами только в одной из четырех последних встреч. Условие «обе забьют» предложено за 1.89, «обе забьют — нет» — за близкие 1.92.

Эксперты считают, что один из мячей обязательно будет забит ногой (1.03), но и на результативный удар головой коэффициент довольно обнадеживающий — 2.80.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Аталанты» за 7.09.