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17 марта, 17:00

«ПАРИ НН» представил новый мерч для болельщиков и жителей Нижнего Новгорода

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Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Пари НН» разработали свою первую совместную коллаборацию в области стильной уличной одежды. Ограниченная коллекция мерча, вдохновленная ключевыми локациями Нижнего Новгорода, отражает тесную связь между городом и клубом.

Стадион, расположенный на месте слияния рек Оки и Волги, объединяет всех нижегородцев в дни домашних матчей любимой команды вне зависимости от их интересов и увлечений. Образ Стрелки и арены как точек притяжения послужил основной идеей новой коллекции.

В дизайне мерча содержатся важные смысловые составляющие, отсылающие к стадиону и футбольной команде. В частности, это элементы архитектурного решения арены, ее географические координаты, щит с клубной эмблемы и QR-код, ведущий на сайт «Пари НН».

Приобрести фирменный мерч можно будет уже на ближайшем домашнем матче «Пари НН». В воскресенье, 19 марта, нижегородцы примут московское «Торпедо».

— Думаю, что в данной коллекции болельщики высоко оценят не только интересную задумку, связанную с символикой города, но и качественный и удобный мерч, в котором захочется ходить на стадион и который захочется использовать в повседневной жизни. Выглядит коллекция стильно. Болельщикам должно понравиться. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы вновь радовать всех хорошими результатами, — отметил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский.

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2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
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