«Арсенал» — «Вест Хэм»: где смотреть матч АПЛ 15 декабря 2021 года
15 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ. В нем сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.
Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом в этом матче. На успех клуба можно сделать ставку за 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничья идет в линии за 3.60 (27%), а победа «Вест Хэма» есть за 3.30 (29%).
Ф1(-1) доступна за 3.00, а Ф2(+1) — за 1.30.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Вест Хэма» потенциальная выплата составит 3 300 рублей.
Ставка «Вест Хэм» не проиграет" есть в линии за 1.74.
Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.
Удаление и пенальти возможны за 11.00.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.84. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.
· ТМ 1.5 — 3.90;
· обе забьют: нет — 2.14;
· точный счет: 0:1 — 10.5.
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