15 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ. В нем сыграют «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом в этом матче. На успех клуба можно сделать ставку за 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничья идет в линии за 3.60 (27%), а победа «Вест Хэма» есть за 3.30 (29%).

Ф1(-1) доступна за 3.00, а Ф2(+1) — за 1.30.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Вест Хэма» потенциальная выплата составит 3 300 рублей.

Ставка «Вест Хэм» не проиграет" есть в линии за 1.74.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.84. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: нет — 2.14;

· точный счет: 0:1 — 10.5.