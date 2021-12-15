15 декабря в 16-м туре чемпионата Германии сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». Встреча пройдет в Леверкузене на «Бай-Арене», начало — в 22.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Байер». На успех команды можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (24%), а победа «Хоффенхайма» есть в линии за 4.00 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Хоффенхайма» потенциальная выплата составит 4 000.

Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Ставку «Хоффенхайм» не проиграет" можно взять за 2.02.

Шансы «Байера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Хоффенхайм» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.35.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:1 в пользу «Байера» наиболее вероятным. На него можно поставить за 8.20.

· ТМ 1.5 — 6.00;

· обе забьют: нет — 2.70;

· точный счет: 0:1 — 17.0.