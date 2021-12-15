15 декабря Россия сыграет дома с Канадой на Кубке Первого канала. Встреча состоится в Москве на арене ЦСКА, начало — в 18.30. Трансляцию покажет Первый канал.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию фаворитом встречи. Поставить на победу команды в основное время можно за 2.02 — это примерно 45% вероятности. Ничья идет за 4.30 (24%). Триумф канадцев оценивают в 3.10 (31%).

Ставка «Канада не проиграет» есть в линии за 1.74 Если вы поставите 1 000 рублей на победу канадцев, то возможная выплата составит 3 100 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет Россия. На этот исход можно поставить за 1.70.

Тотал голов больше 5.5 в этой игре идет за 1.80. Тотал меньше 5.5 можно взять за 2.00.

· Ф1(-4.5) — 11.0.

· ТБ 8.5 — 6.90.

· Обе забьют: нет — 6.50.