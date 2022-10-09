«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы на матч АПЛ 9 октября 2022 года
9 октября в АПЛ встретятся топ-клубы — «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 2.60, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.75 (36%). Ничья предложена за 3.60 (26%).
Считаете, что хозяева заберут три очка? Ставка на победу «Арсенала» в 1000 рублей при благополучном исходе принесет 2600 рублей.
«Арсенал» — вторая по результативности команда АПЛ: за восемь туров лондонцы настреляли 20 забитых мячей. Важную роль в атаке «канониров» играет купленный летом у «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Бразилец за 10 матчей во всех турнирах оформил 5+3 по системе гол+пас.
Ждете еще одну яркую игру от «Арсенала»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.
В составе лондонцев есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» вряд ли сыграют Эмил Смит-Роу, Мохамед Эль-Нени и Александр Зинченко.
У мерсисайдцев шикарную форму набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино: первый настрелял 5+4 по системе гол+пас во всех турнирах, второй — 5+3. Красные тоже немало забивают: в среднем — 2.2 мяча за игру во всех турнирах.
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 2.08, обратный рынок идет за 1.75.
У красных хватает травмированных в средней зоне: Наби Кейта, Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Также под вопросом участие Эндрю Робертсона.
Ориентировочные составы команд на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года
«Арсенал»: Рамсдейл — Тирни, Салиба, Габриэл, Уайт — Джака, Партей — Мартинелли, Эдегор, Сака — Жезус.
«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Матип, Ван Дейк, Александр-Арнолд — Фабиньо, Алькантара, Хендерсон — Диас, Фирмино, Салах.
Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа хозяев 2:1 — за 9.10;
• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1