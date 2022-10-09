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9 октября, 17:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы на матч АПЛ 9 октября 2022 года

Составы на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

9 октября в АПЛ встретятся топ-клубы — «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:2
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 2.60, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.75 (36%). Ничья предложена за 3.60 (26%).

Считаете, что хозяева заберут три очка? Ставка на победу «Арсенала» в 1000 рублей при благополучном исходе принесет 2600 рублей.

«Арсенал» — вторая по результативности команда АПЛ: за восемь туров лондонцы настреляли 20 забитых мячей. Важную роль в атаке «канониров» играет купленный летом у «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Бразилец за 10 матчей во всех турнирах оформил 5+3 по системе гол+пас.

Ждете еще одну яркую игру от «Арсенала»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.

В составе лондонцев есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» вряд ли сыграют Эмил Смит-Роу, Мохамед Эль-Нени и Александр Зинченко.

У мерсисайдцев шикарную форму набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино: первый настрелял 5+4 по системе гол+пас во всех турнирах, второй — 5+3. Красные тоже немало забивают: в среднем — 2.2 мяча за игру во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

У красных хватает травмированных в средней зоне: Наби Кейта, Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Также под вопросом участие Эндрю Робертсона.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» — «Ливерпуль»: Артета не по зубам Салаху и Фирмино

Ориентировочные составы команд на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Арсенал»: Рамсдейл — Тирни, Салиба, Габриэл, Уайт — Джака, Партей — Мартинелли, Эдегор, Сака — Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Матип, Ван Дейк, Александр-Арнолд — Фабиньо, Алькантара, Хендерсон — Диас, Фирмино, Салах.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 9.10;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Локомотив

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