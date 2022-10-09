«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 9 октября 2022 года
9 октября в чемпионате Англии состоится матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча 10-го тура пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее посмотреть не получится — АПЛ в России не транслируется. Главный арбитр — Дэвид Кут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.06, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья и успех «Эвертона» идут за 3.70 (26%).
Ставка в 1000 рублей на победу манкунианцев принесет 2060 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.82.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
Эксперты считают, что команды наверняка обменяются голами, коэффициент — 1.75. «Обе забьют — нет» оценен в 2.08.
Наиболее вероятный автор гола в составе «МЮ» — Криштиану Роналду. На его результативный удар котировка — 2.20.
Пенальти идет за 2.70, удаление — за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» реабилитировался за поражение от «Сити» и обыграл в Лиге Европы «Омонию». На очереди «Эвертон», который неважно играет дома в этом сезоне — выиграл всего один матч из четырех. Манкунианцы же из пяти последних выездов проиграли только один — как раз команде Гвардиолы. Есть смысл поставить на победу гостей, но с подстраховкой.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1