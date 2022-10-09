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9 октября, 19:15

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 9 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 9 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press

9 октября в чемпионате Англии состоится матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча 10-го тура пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее посмотреть не получится — АПЛ в России не транслируется. Главный арбитр — Дэвид Кут.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 21:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:2
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.06, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья и успех «Эвертона» идут за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу манкунианцев принесет 2060 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.82.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Эксперты считают, что команды наверняка обменяются голами, коэффициент — 1.75. «Обе забьют — нет» оценен в 2.08.

Наиболее вероятный автор гола в составе «МЮ» — Криштиану Роналду. На его результативный удар котировка — 2.20.

Пенальти идет за 2.70, удаление — за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» реабилитировался за поражение от «Сити» и обыграл в Лиге Европы «Омонию». На очереди «Эвертон», который неважно играет дома в этом сезоне — выиграл всего один матч из четырех. Манкунианцы же из пяти последних выездов проиграли только один — как раз команде Гвардиолы. Есть смысл поставить на победу гостей, но с подстраховкой.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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