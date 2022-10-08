9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» примет одну из самых симпатичных команд прошлого сезона — «Крылья Советов». Игра начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев не должно возникнуть больших проблем против самарцев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Успех «Крыльев» предложен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за 4.30 (23%).

Ждете равной игры? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4300 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы встречи отражают преимущество москвичей:

• ничья 1:1 и победа хозяев 2:1 идут за 7.80;

• выигрыши красно-белых 1:0 и 2:0 — за 7.90.

Также вы можете присмотреться к рынкам на забитые мячи. «Спартак» — вторая по результативности команда РПЛ: красно-белые забили уже 24 гола за 11 туров. «Крылья» за такое же количество матчей — лишь 10. При этом в команде есть хорошие игроки атаки: Сергей Пиняев, Максим Глушенков.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.27. Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: тогда «Спартак» одержал минимальную победу (1:0).

Поставить на то, что отличатся сразу оба коллектива, можно с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

Красно-белые шикарно атакуют: не забили лишь в двух из 15 игр во всех турнирах. Отличную форму набрали Александр Соболев и Квинси Промес: россиянин забил в пяти матчах подряд, голландец оформил уже 12+5 по системе гол+пас. Также москвичи надежно защищаются: сыграли на ноль в трех из четырех последних игр, в которых оформили три сухие победы. «Крылья» же с трудом выжимают забитые мячи: не забили в пяти из последних семи встреч.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.96 (если «Спартак» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).