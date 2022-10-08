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8 октября, 19:15

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 9 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» примет одну из самых симпатичных команд прошлого сезона — «Крылья Советов». Игра начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев не должно возникнуть больших проблем против самарцев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Успех «Крыльев» предложен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за 4.30 (23%).

Ждете равной игры? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4300 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы встречи отражают преимущество москвичей:

• ничья 1:1 и победа хозяев 2:1 идут за 7.80;

• выигрыши красно-белых 1:0 и 2:0 — за 7.90.

Также вы можете присмотреться к рынкам на забитые мячи. «Спартак» — вторая по результативности команда РПЛ: красно-белые забили уже 24 гола за 11 туров. «Крылья» за такое же количество матчей — лишь 10. При этом в команде есть хорошие игроки атаки: Сергей Пиняев, Максим Глушенков.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.27. Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: тогда «Спартак» одержал минимальную победу (1:0).

Поставить на то, что отличатся сразу оба коллектива, можно с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Квинси Промес в&nbsp;матче Кубка России с &laquo;Зенитом&raquo;. «Спартак» — «Крылья Советов»: самарцам не удержать Соболева и Промеса

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года

Красно-белые шикарно атакуют: не забили лишь в двух из 15 игр во всех турнирах. Отличную форму набрали Александр Соболев и Квинси Промес: россиянин забил в пяти матчах подряд, голландец оформил уже 12+5 по системе гол+пас. Также москвичи надежно защищаются: сыграли на ноль в трех из четырех последних игр, в которых оформили три сухие победы. «Крылья» же с трудом выжимают забитые мячи: не забили в пяти из последних семи встреч.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.96 (если «Спартак» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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