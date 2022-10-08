«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 9 октября 2022 года
9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» примет одну из самых симпатичных команд прошлого сезона — «Крылья Советов». Игра начнется в 14.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у хозяев не должно возникнуть больших проблем против самарцев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Успех «Крыльев» предложен с котировкой 5.30 (17%), ничья идет за 4.30 (23%).
Ждете равной игры? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 4300 рублей.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы встречи отражают преимущество москвичей:
• ничья 1:1 и победа хозяев 2:1 идут за 7.80;
• выигрыши красно-белых 1:0 и 2:0 — за 7.90.
Также вы можете присмотреться к рынкам на забитые мячи. «Спартак» — вторая по результативности команда РПЛ: красно-белые забили уже 24 гола за 11 туров. «Крылья» за такое же количество матчей — лишь 10. При этом в команде есть хорошие игроки атаки: Сергей Пиняев, Максим Глушенков.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.27. Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: тогда «Спартак» одержал минимальную победу (1:0).
Поставить на то, что отличатся сразу оба коллектива, можно с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» идет за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года
Красно-белые шикарно атакуют: не забили лишь в двух из 15 игр во всех турнирах. Отличную форму набрали Александр Соболев и Квинси Промес: россиянин забил в пяти матчах подряд, голландец оформил уже 12+5 по системе гол+пас. Также москвичи надежно защищаются: сыграли на ноль в трех из четырех последних игр, в которых оформили три сухие победы. «Крылья» же с трудом выжимают забитые мячи: не забили в пяти из последних семи встреч.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.96 (если «Спартак» выиграет с разницей в один мяч, случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1