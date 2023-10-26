«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 26 октября 2023 года
26 октября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из верхней половины Восточной конференции — «Авангард» и «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Джи-Драйв Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, небольшое преимущество на стороне хозяев: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.34, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 2.75 (35%), ничья идет за 4.00 (24%).
Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.78, этот рынок на «Салават Юлаев» оценен в 2.03.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 2.82, Ф2(+1) — за 1.42;
• Ф2(-1) — за 3.51, Ф1(+1) — за 1.29.
Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»
Уфимцы подошли к матчу в отличной форме: победили в шести из семи последних игр регулярки и ни разу за это время не уступили в основное время. Правда, в личных встречах все равно небольшое преимущество у омичей: команды еще не встречались в этом сезоне, но из последних 10 поединков «Авангард» забрал шесть. Однако сейчас подопечные Михаила Кравца не в лучшем состоянии — не выигрывают в КХЛ в основное время на протяжении четырех матчей, в трех из которых уступили.
Рекомендуемая ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1