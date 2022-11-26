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Франция — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Франция — Дания 26 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции продолжит защиту титула. На этот раз соперником команды Дидье Дешама станет Дания, место встречи — «Стадион 974» в Дохе. Матч стартует в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 18.55 мск.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Франция
Дания

Франция — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.86, вероятность — примерно 53%. Успех Дании доступен за 4.80 (20%), ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на триумф номинальных гостей в случае положительного результата выплата составит 4800 рублей, чистая прибыль — 3800 рублей.

Дания не проигрывает Франции на протяжении трех матчей. Вариант Х2 идет за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.75.

«Трехцветные» в первом туре разгромили Австралию (4:1). Забьют ли они датчанам два и более мяча? ИТБ1 (1.5) оценен в 2.06.

Лионель Месси. Аргентина — Мексика: Месси исправится за катастрофический матч с Саудовской Аравией

Обмен голами предложено взять за 2.13, противоположный исход — за 1.71.

Гол Килиана Мбаппе идет за 2.07, Оливье Жиру — за 2.75, Антуана Гризманна — за 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу сборной Франции за 5.50.

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Польша — Саудовская Аравия: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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