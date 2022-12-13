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13 декабря, 17:15

Эксперты оценили шансы Модрича отобрать у Месси приз игроку матча 1/2 финала ЧМ

Евгений Коростелев
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Аргентина — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Альбиселесте» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. На ничью котировка — 3.40 (29%), на триумф Хорватии — 4.90 (19%).

Важную роль в матче сыграют лидеры команд — Лео Месси и Луки Модрича. От их действий и руководства партнерами зависит, кто сыграет за золото, а кто сразится лишь за бронзу. Эти же ребята, по мнению экспертов, претендуют на звание лучшего игрока матча. Правда, аргентинец все же лидирует с довольно приличным отрывом: на его успех можно поставить за 2.10, на победу хорвата — за 6.00.

За чуть большую котировку 7.00 можно взять Хулиана Альвареса. Правда, для начала форварду «Манчестер Сити» нужно попасть в стартовый состав — возможно, Лионель Скалони предпочтет ему Лаутаро Мартинеса.

Лионель Месси. Аргентина — Хорватия: Месси не позволит состояться ремейку финала ЧМ-2018

С коэффициентом 11.0 предложено оформить ставку на одного из трех игроков: Андрея Крамарича, Анхеля ди Марию или Доминика Ливаковича. За 13.0 доступны Иван Перишич и Матео Ковачич, за 15.0 — Эмилиано Мартинес, Йошко Гвардиол и Алексис мак Алистер.

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Аргентина — Хорватия: сколько голов ждать от Месси в полуфинале чемпионата мира?

Аргентина — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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