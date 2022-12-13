Аргентина — Хорватия: сколько голов ждать от Месси в полуфинале чемпионата мира?

13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Аргентина — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Альбиселесте» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. На ничью котировка — 3.40 (29%), на триумф Хорватии — 4.90 (19%).

Выход «Альбиселесте» в финал предложено взять за 1.43, «Шашечных» — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на южноамериканцев, в случае их успеха, выплата составит 1900 рублей, а чистая прибыль — 900 рублей.

Лео Месси — тотем сборной Аргентины на этом чемпионате мира. Капитан забил в четырех матчах из пяти, а еще в одном был максимально близок к голу — не реализовал пенальти во встрече с Польшей.

Лео всегда в центре внимания защитников, но в большинстве эпизодов остается для них неуловимым и находит момент для опасного удара. Частенько они заканчиваются голами. Забьет ли Месси в ворота Хорватии? На его результативный выстрел можно поставить за 2.40, на дубль — за 8.73, на хет-трик — за 25.4.

Также есть множество комбинированных вариантов:

Месси забьет и Аргентина победит — за 3.00;

Месси забьет и Аргентина победит 1:0 — за 12.5;

Месси забьет и Аргентина победит 2:0 — за 11.0.

На то, что Месси отличится со штрафного удара, котировка 11.0, с пенальти — за 6.00. Гол Лео окажется победным? Коэффициент на такое условие — 4.50.