Аргентина — Хорватия: сколько голов ждать от Месси в полуфинале чемпионата мира?
13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.
Аргентина — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Альбиселесте» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. На ничью котировка — 3.40 (29%), на триумф Хорватии — 4.90 (19%).
Выход «Альбиселесте» в финал предложено взять за 1.43, «Шашечных» — за 3.10.
При ставке в 1000 рублей на южноамериканцев, в случае их успеха, выплата составит 1900 рублей, а чистая прибыль — 900 рублей.
Лео Месси — тотем сборной Аргентины на этом чемпионате мира. Капитан забил в четырех матчах из пяти, а еще в одном был максимально близок к голу — не реализовал пенальти во встрече с Польшей.
Лео всегда в центре внимания защитников, но в большинстве эпизодов остается для них неуловимым и находит момент для опасного удара. Частенько они заканчиваются голами. Забьет ли Месси в ворота Хорватии? На его результативный выстрел можно поставить за 2.40, на дубль — за 8.73, на хет-трик — за 25.4.
Также есть множество комбинированных вариантов:
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Месси забьет и Аргентина победит — за 3.00;
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Месси забьет и Аргентина победит 1:0 — за 12.5;
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Месси забьет и Аргентина победит 2:0 — за 11.0.
На то, что Месси отличится со штрафного удара, котировка 11.0, с пенальти — за 6.00. Гол Лео окажется победным? Коэффициент на такое условие — 4.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2