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Сегодня, 15:15

Англия — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гарет Саутгейт и Харри Кейн.
Фото Global Look Press

21 ноября в первом матче группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Англии и Ирана. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Халифа», посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.45 мск. Главный арбитр встречи — бразилец Рафаэль Клаус.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Англия
Иран

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи команду Гарета Саутгейта. Поставить на англичан можно за 1.38, это примерно 72% вероятности. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа иранцев идет за 11.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4700 рублей.

Если считаете, что команда Сердара Азмуна не уступит в дебютном матче в Катаре, оформите ставку за 3.30.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.71.

«Верх» по голам прошел в двух из десяти последних матчей Ирана. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.72.

Харри Кейн. Англия — Иран: Азмуну и Ко не конкурировать с Кейном

Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 2.65, обратный исход доступен за 1.47.

От кого мы ждем голов? Среди «Трех львов» лучшие шансы отличиться у Харри Кейна (1.85). За сборную Ирана оформить гол может Мехди Тареми (5.00).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Англии — за 4.70;

• 2:0 — за 5.10;

• 3:0 — за 8.10.

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Сборная Ирана по футболу
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Сенегал — Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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