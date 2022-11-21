Прямая трансляция матча чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года

21 ноября в первом матче группового этапа чемпионата мира встретятся сборные Англии и Ирана. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Халифа», посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.45 мск. Главный арбитр встречи — бразилец Рафаэль Клаус.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи команду Гарета Саутгейта. Поставить на англичан можно за 1.38, это примерно 72% вероятности. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа иранцев идет за 11.5 (7%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4700 рублей.

Если считаете, что команда Сердара Азмуна не уступит в дебютном матче в Катаре, оформите ставку за 3.30.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.27, Ф2(+1.5) — за 1.71.

«Верх» по голам прошел в двух из десяти последних матчей Ирана. Тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.72.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили в 2.65, обратный исход доступен за 1.47.

От кого мы ждем голов? Среди «Трех львов» лучшие шансы отличиться у Харри Кейна (1.85). За сборную Ирана оформить гол может Мехди Тареми (5.00).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Англии — за 4.70;

• 2:0 — за 5.10;

• 3:0 — за 8.10.