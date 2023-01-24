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Сегодня, 17:15

«Спартак» Москва — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» Москва — «Динамо» Минск 25 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Чирлидеры ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

25 января в КХЛ состоится матч между московским «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча пройдет в столице России на «Мегаспорт Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом. На победу москвичей в основное время можно поставить за 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Динамо» — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей выплата составит 2900 рублей.

Вариант «Динамо» не проиграет» идет за 1.62.

ТБ 5.5 шайбы можно взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.68.

На то, что обе команды забьют две и более шайбы, котировка — 1.68.

 
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Кто откроет счет? «Спартак» — 1.80, «Динамо» — 2.00, никто — 49.0.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, гостей — за 2.13.

 
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ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Зенит

 12
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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