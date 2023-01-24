25 января в КХЛ состоится матч между московским «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча пройдет в столице России на «Мегаспорт Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом. На победу москвичей в основное время можно поставить за 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Динамо» — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей выплата составит 2900 рублей.

Вариант «Динамо» не проиграет» идет за 1.62.

ТБ 5.5 шайбы можно взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.68.

На то, что обе команды забьют две и более шайбы, котировка — 1.68.

Кто откроет счет? «Спартак» — 1.80, «Динамо» — 2.00, никто — 49.0.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, гостей — за 2.13.