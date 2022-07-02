Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз на бой UFC 3 июля 2022 года
3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 276. В главном бою чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сойдется с претендентом на пояс Джаредом Каннонье. Поединок новозеландца и американца начнется после 5.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Также все бои вечера будут доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали большое преимущество Адесанье. На то, что пояс останется у чемпиона, можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Победа Каннонье доступна за 4.10 (20%), ничья — за 70.0 (1%).
Вдруг поединок завершится вничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет баснословные 70 000 рублей или чистую прибыль в 69 000 рублей.
Досрочный успех Адесаньи оценен котировкой 2.33, то же условие на претендента доступно за 5.70.
В целом досрочную победу одного из бойцов можно взять за 1.77, ее отсутствие — за 1.94.
Можете выбрать способ, как именно будет добыта победа: нокаут, технический нокаут или дисквалификация у Адесаньи идет за 2.45, у Каннонье — за 6.70.
Триумф Исраэля болевым, удушающим или добровольной сдачей предложен за 20.0, у его соперника — за 25.0.
Можете поставить на количество раундов в поединке:
Если же бойцы отдадут выбор победителя судьям, то единогласное решение можно взять за 2.55, раздельное — за 7.10.
Очень опасный, но в то же время прибыльный вариант — ставка на победу Каннонье в первые 60 секунд поединка. Коэффициент на такой исход — 65.0. У Адесаньи он идет за 27.0.
Прогноз и ставка на матч Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье
Чемпион из Новой Зеландии моложе соперника на шесть лет, что даст ему необходимую маневренность и скорость принятия решений. Вероятность, что Каннонье поймает Адесанью и отправит в нокаут, — меньше одного процента. Разве что Исраэля подведет невнимательность, а на настил он отправится из-за лаки-панча.
Последние победы лучший боец дивизиона одержал единогласным решением судей, и, скорее всего, в этот раз ситуация повторится. Каннонье — достаточно крепкий парень, чтобы выжить пять раундов, но в итоге победить ему все равно не удастся.
Рекомендуемая ставка: победа Адесаньи решением судей за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -