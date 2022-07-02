3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 276. В главном бою чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сойдется с претендентом на пояс Джаредом Каннонье. Поединок новозеландца и американца начнется после 5.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Также все бои вечера будут доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали большое преимущество Адесанье. На то, что пояс останется у чемпиона, можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Победа Каннонье доступна за 4.10 (20%), ничья — за 70.0 (1%).

Вдруг поединок завершится вничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет баснословные 70 000 рублей или чистую прибыль в 69 000 рублей.

Досрочный успех Адесаньи оценен котировкой 2.33, то же условие на претендента доступно за 5.70.

В целом досрочную победу одного из бойцов можно взять за 1.77, ее отсутствие — за 1.94.

Можете выбрать способ, как именно будет добыта победа: нокаут, технический нокаут или дисквалификация у Адесаньи идет за 2.45, у Каннонье — за 6.70.

Триумф Исраэля болевым, удушающим или добровольной сдачей предложен за 20.0, у его соперника — за 25.0.

Можете поставить на количество раундов в поединке:

ТБ 2.5 идет за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.70;

ТБ 3.5 — за 1.64, ТМ 3.5 — за 2.12.

Если же бойцы отдадут выбор победителя судьям, то единогласное решение можно взять за 2.55, раздельное — за 7.10.

Очень опасный, но в то же время прибыльный вариант — ставка на победу Каннонье в первые 60 секунд поединка. Коэффициент на такой исход — 65.0. У Адесаньи он идет за 27.0.

Прогноз и ставка на матч Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье

Чемпион из Новой Зеландии моложе соперника на шесть лет, что даст ему необходимую маневренность и скорость принятия решений. Вероятность, что Каннонье поймает Адесанью и отправит в нокаут, — меньше одного процента. Разве что Исраэля подведет невнимательность, а на настил он отправится из-за лаки-панча.

Последние победы лучший боец дивизиона одержал единогласным решением судей, и, скорее всего, в этот раз ситуация повторится. Каннонье — достаточно крепкий парень, чтобы выжить пять раундов, но в итоге победить ему все равно не удастся.

Рекомендуемая ставка: победа Адесаньи решением судей за 2.36.