Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз на бой UFC 3 июля 2022 года

Прогноз на бой UFC Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье 3 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 276. В главном бою чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сойдется с претендентом на пояс Джаредом Каннонье. Поединок новозеландца и американца начнется после 5.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Также все бои вечера будут доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Педро Муньос. Педро Муньос — Шон О'Мэлли: Сахарный устроит бразильцу несладкую жизнь в клетке

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали большое преимущество Адесанье. На то, что пояс останется у чемпиона, можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Победа Каннонье доступна за 4.10 (20%), ничья — за 70.0 (1%).

Вдруг поединок завершится вничью? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет баснословные 70 000 рублей или чистую прибыль в 69 000 рублей.

Досрочный успех Адесаньи оценен котировкой 2.33, то же условие на претендента доступно за 5.70.

В целом досрочную победу одного из бойцов можно взять за 1.77, ее отсутствие — за 1.94.

Можете выбрать способ, как именно будет добыта победа: нокаут, технический нокаут или дисквалификация у Адесаньи идет за 2.45, у Каннонье — за 6.70.

Триумф Исраэля болевым, удушающим или добровольной сдачей предложен за 20.0, у его соперника — за 25.0.

Можете поставить на количество раундов в поединке:

  • ТБ 2.5 идет за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.70;

  • ТБ 3.5 — за 1.64, ТМ 3.5 — за 2.12.

Если же бойцы отдадут выбор победителя судьям, то единогласное решение можно взять за 2.55, раздельное — за 7.10.

Очень опасный, но в то же время прибыльный вариант — ставка на победу Каннонье в первые 60 секунд поединка. Коэффициент на такой исход — 65.0. У Адесаньи он идет за 27.0.

Исраэль Адесанья. Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: нигериец проведет еще одну трусливую защиту пояса?

Прогноз и ставка на матч Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье

Чемпион из Новой Зеландии моложе соперника на шесть лет, что даст ему необходимую маневренность и скорость принятия решений. Вероятность, что Каннонье поймает Адесанью и отправит в нокаут, — меньше одного процента. Разве что Исраэля подведет невнимательность, а на настил он отправится из-за лаки-панча.

Последние победы лучший боец дивизиона одержал единогласным решением судей, и, скорее всего, в этот раз ситуация повторится. Каннонье — достаточно крепкий парень, чтобы выжить пять раундов, но в итоге победить ему все равно не удастся.

Рекомендуемая ставка: победа Адесаньи решением судей за 2.36.

Прогнозы на спорт
UFC
ММА
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Кубань»: прогноз на товарищеский матч 2 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости