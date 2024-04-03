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Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Зенит» 3 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Спартак» — «Зенит».
Фото Global Look Press

3 апреля «Зенит» навестит «Спартак» в первом полуфинале Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «Лукойл Арене». Главный судья Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.15 мск.

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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у сине-бело-голубых больше шансов на победу: на коллектив Сергея Семака предложили котировку 2.15, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья доступна за 3.65 (27%). Триумф хозяев можно взять за 3.45 (29%).

Месяц назад соперники разошлись «миром» в Санкт-Петербурге (0:0). Считаете, что на «Лукойл Арене» красно-белые тоже не уступят? Хватайте опцию 1Х за 1.77.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.29.

Специалисты уверены, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.58.

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В первом круге РПЛ «Зенит» выиграл в Москве и отличился трижды (3:1). Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 гола идет за 3.60.

Самый возможный результат противостояния, по версии экспертов, — 1:1 за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Балтика» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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