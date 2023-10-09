Президент СКР Гуляев: «Все федерации зимнего спорта смотрят на МОК, как школьники на учителя»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Все федерации зимнего спорта смотрят на МОК, как школьники на учителя. Речь идет о том, кто первый среди федераций рискнет принять удар на себя, потому что, к сожалению, в основе таких федераций финны, у которых антироссийские настроения, даже русофобские: это биталон, лыжи, хоккей тоже как-то странно сейчас себя ведет. ФХР направила письмо о допуске юниоров, мы, естественно, тоже направим, но это бесполезно, потому что они даже вопрос, который был в официальной повестке, рассматривать не стали — без объяснений, почему. Я слабо верю, что что-то изменится. Никто не хочет брать на себя ответственность, все хотят, чтобы тихо, мирно. Они друг на друга смотрят и думают, что же скажет МОК, что же скажет Бах», — сказал Гуляев «СЭ».

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.