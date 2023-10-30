51-летняя конькобежка Пехштайн включена в состав сборной Германии на этапы Кубка мира

Клаудия Пехштайн вошла в состав национальной команды Германии на этапы Кубка мира по конькобежному спорту нового сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Германской ассоциации конькобежного спорта и шорт-трека.

Отмечается, что она включена в список спортсменок, которые должны выступить на дистанции 5 000 метров.

51-летняя Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2000 года в классическом многоборье и пятикратной победительницей чемпионата мира на отдельных дистанциях. В конце января 2023 года спортсменка завоевала золото чемпионата Германии на дистанции 5000 метров, а также стала серебряным призером на 3000 метрах и в масс-старте. Пехштайн — единственная женщина в истории, принимавшая участие в 8 зимних Олимпийских играх.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2023/24 будет проходить с 10 по 12 ноября в Обихиро (Япония). Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года.